Guvernatorul Bancii Centrale a Letoniei a fost retinut intr-o ancheta anticoruptie

Guvernatorul Bancii Centrale a Letoniei, Ilmars Rimsevics, a fost retinut de Agentia anticoruptie a tarii, ceea ce a provocat noi ingrijorari privind sistemul financiar al unui stat membru al zonei euro.

Ilmars Rimsevics este si membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE) din 2004.

Luni, cabinetul de la Riga se va intalni pentru a discuta situatia, in timp ce Consiliul national de securitate va dezbate, de asemenea, problemele financiare cu care se confrunta Letonia, transmit Financial Times si Reuters.

Autoritatile letone au cautat sa calmeze opinia publica dupa ce Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii Centrale din 2001, a raspuns intrebarilor anchetatorilor timp de ore.

“Nu exista indicii ale unei amenintari la adresa sistemului financiar al Letoniei”, a afirmat duminica premierul Maris Kucinskis, in timp ce ministrul de Finante, Dana Reizniece-Ozola, a declarat ca Rimsevics ar trebui sa demisioneze pentru a proteja reputatia statului baltic.

Retinerea guvernatorului vine dupa un raport al Trezoreriei SUA referitor la “spalare de bani institutionalizata” la a treia mare banca din Letonia, ABLV, inclusiv tranzactii care au legatura cu Coreea de Nord.

Conform raportului, directorii, actionarii si angajatii ABLV au facut din “spalarea de bani o componenta de baza a practicilor de afaceri ale bancii”, iar Trezoreria SUA a propus ca ABLV sa fie exclusa din sistemul financiar american. ABLV a dezmintit acuzatiile, spunand ca raportul contine “informatii excesiv de calomniatoare”.

Au existat de mult timp ingrijorari privind sistemul financiar leton, legate de nivelul si sursa depozitelor non-rezidentilor, majoritatea din Rusia si alte foste state sovietice. Din cauza acestor temeri, unele state, cum ar fi Franta, au cerut intarzierea aderarii Letoniei la zona euro. Tara a intrat in zona euro conform calendarului de aderare, la 1 ianuarie 2004.

Adjunctul premierului si presedintele Parlamentului i-au cerut lui Ilmars Rimsevics sa demisioneze din functia de guvernator al Bancii Centrale a Letoniei.

Pentru a atenua temerile oficialilor UE referitoare la statul baltic, autoritatea de reglementare financiara din Letonia a amendat in ultimii ani cateva banci locale si a inasprit regulile.

Oficialii Bancii Centrale Europene nu au comentat retinerea lui Ilmars Rimsevics.

Banca Letoniei a dat asigurari ca afacerile vor continua ca de obicei luni.

Economia letona a crescut spectaculos in ultimii ani, inregistrand in 2017 un avans de 4,5%, cel mai rapid din 2011. Pentru acest an se estimeaza o expansiune de aproximativ 4%.

