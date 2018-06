Guvenul se pregătește de împrumuturi de 4 miliarde lei de la populație. Randamentul ar putea ajunge la 4%

Guvernul va discuta, în ședința de vineri, un proiect care permite Finanțelor să se împrumute cu 4 miliarde lei de la populație, prin Programul Tezaur. Certificatele ar putea fi achiziționate, conform documentului, de la Poșta Română și direct de la unitățile Trezoreriei Statului.

“Dobânda va fi exact cât luăm din piață de la bănci. Va fi, probabil, o reacție de la bănci că Guvernul vine și “le ia banii din depozite” (în sensul că românii își vor scoate banii din bănci pentru a achiziționa aceste instrumente financiare n.r.). Asta e. Dobânda nu este impozitată la titlurile de stat. Pe deoparte omul câștigă o dobândă foarte mare și, pe de altă parte, nu se impozitează acel câștig din dobânzi. Noi avem în vedere să luăm cam 4 miliarde lei, în acest an”, au declarat surse din Ministerul Finanțelor Publice.

Finanțele s-au împrumutat, în ultima perioadă, la randamente de peste 4% pe an.

La rândul său, Dan Manolescu, președinte al Camerei Consultanților Fiscali (CCF) a spus că băncile, până acum, împrumutau statul prin depozitele populației, iar dacă Finanțele reușesc să se adreseze persoanelor fizice, acest lucru este bun.

“La nivel de populație cred că este un lucru bun dacă reușește Ministerul de Finanțe să facă acest lucru, să se adreseze direct persoanelor fizice. Persoanele fizice oricum finanțează acea datorie prin faptul că depozitele lor sunt folosite de bănci să cumpere titlurile de stat. În acest moment în care persoana fizică are acces direct la acele titluri are avantajul unei fructificări mai mari ai banilor pe care îi deține pentru că va primi dobânda pe care statul oricum o plătește acum băncii la titlurile de stat, dar care la depozitul persoanei fizice de obicei e mai mică. În plus, astfel de titluri în momentul în care sunt cumpărate de persoane, nu generează impozit”, a declarat Manolescu, pentru HotNews.ro.