Grindeanu s-a intalnit cu reprezentantii KazMunayGas si cu chinezii de la CEFC, care vor controla principalul actionar al Rompetrol Rafinare

Premierul Sorin Grindeanu a reafirmat deschiderea Guvernului fata de investitiile straine, cu ocazia intalnirii pe care a avut-o luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai companiei nationale de petrol si gaze din Kazahstan- KazMunayGas, ai subsidiarei acesteia- KazMunayGas International si ai China Energy Company Ltd. (CEFC), viitorul actionar principal al KazMunayGas International, se arata intr-un comunicat al Guvernului. KMG International detine pachetul majoritar al Rompetrol Rafinare.

“Suntem foarte deschisi la tot ceea ce inseamna investitii in Romania, am demonstrat deja asta prin masurile luate si va pot asigura ca vom avea aceeasi deschidere si in viitor”, a declarat Grindeanu.

Reprezentantii KazMunayGas International au prezentat de asemenea planurile de dezvoltare ale companiei in tara noastra si in regiune.

Detinut integral de KazMunayGas, KazMunayGas International este prezent in 11 tari si detine rafinariile Petromidia Navodari (cea mai mare unitate de profil din Romania) si Vega Ploiesti (cea mai veche rafinarie in functiune), dar si retele de distributie de carburanti (Rompetrol) in Romania, Bulgaria, Moldova, Georgia, Franta si Spania.

Reamintim ca in decembrie 2016, Compania Nationala KazMunayGas Kazahstan a semnat, la Bucuresti, acordul cu CEFC (China Energy Company Limited) pentru vanzarea a 51% din actiunile KMG International, fostul Rompetrol Group, care detine pachetul majoritar al Rompetrol Rafinare. Potrivit unui comunicat al KMG International, vor fi sustinute toate angajamentele din Memorandumul de Intelegere semnat cu statul roman, referitor la datoria de 600 de milioane de dolari. KMG International mai sustine ca va creste capactitatea de rafinare si vor fi construite pana la 200 de noi benzinarii.

In acest fel, chinezii vor ajunge sa controleze Rompetrol Rafinare alaturi de KMG International. Ramane de vazut cum vor mai fi puse in aplicare prevederile controversatului memorandum semnat in februarie 2013 intre statul roman si actionarii kazahi, referitor la datoria de 600 de milioane de dolari.

HotNews