Greii de pe Wall Street avertizeaza ca valul mondial de entuziasm bursier se apropie de un sfarsit abrupt

HSBC Holdings Plc, Citigroup Inc. si Morgan Stanley aprecieaza ca sunt tot mai multe semne ca pietele globale sunt in ultimele faze ale cresterilor bursiere si ca urmeaza scaderi in ciclul de business, noteaza Bloomerg.

Gigantii de pe Wall Street aduc ca argumente semnale precum ruptura longevivei legaturi dintre actiuni, obligatiuni si marfuri, dar si faptul ca investitorii ingnora evaluarile fundamentale ale valorilor mobiliare.

Acestea arata faptul ca pietele financiare risca o cadere dureroasa.

“Valorile mobiliare au devenit mai putin corelate cu valutele, valutele au devenit mai putin corelate cu dobanzile, si totul a ajuns mai putin sensibil la petrol”, spune Andrew Sheets, strateg-sef la Morgan Stanley, intr-o nota catre investitori.

Modelul folosit de banca sa arata ca activele din toata lumea sunt cel mai putin corelate din ultimul deceniu.

La fel cum s-a intamplat si inainte de criza din 2007, investitorii coteaza activele pe baza riscurilor respectivelor titluri de valoare si a industriei lor si nu iau in considerare indicatori mai extinsi, precum ultimele date statistice privind activitatea manufacturiera.

Pe masura ce traderii cauta scuze sa ramana partizani ai cresterilor bursiere, relatiile traditionale dintre clasele de active si din interiorul acestora tind sa se rupa.

“Aceste corelatii macro si micro confirma ideea ca sunt intr-un mediu de ciclu tarziu si ca nu este un accident ca ultima oara cand am vazut cifre atat de scazute a fost in 2005-2007”, scrie Sheets.