Gazele se scumpesc cu peste 8% pentru consumatorii casnici, incepand cu 10 ianuarie

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat luni cresterea cu peste 8% a preturilor finale la gaze pentru consumatorii casnici, incepand cu data de 10 ianuarie 2018. Scumpirea va avea loc in urma solicitarii furnizorilor. Astfel, in urma deciziei de luni, ANRE recunoaste costuri de achizitie a gazelor naturale pentru furnizori de 88,28 lei/MWh, fata de 81,48 lei/MWh cat era pana acum. Este important de mentionat ca ANRE stabilise o valoare a costurilor de achizitie de 81,48 lei/MWh pentru perioada 1 aprilie 2017- 31 martie 2018, insa autoritatea a majorat preturile inainte sa expire aceasta perioada. Reamintim ca in luna noiembrie, au fost lansate teorii alarmiste legate de piata gazelor si preturi, fara fundament, inclusiv de catre reprezentanti ai furnizorilor.

“Modificarea valorii CUG genereaza o crestere a preturilor reglementate, concomitent cu alte actualizari ale elementelor componente ale preturilor incepand cu data de 10 ianuarie 2018″, se arata in comunicatul ANRE. Impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati, este de 0,68 bani/Kwh.

In acest moment, pretul gazelor din productia interna este liberalizat, insa ANRE stabileste tarifele din factura finala la consumatorul casnic. “Odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv 1 aprilie 2017, pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste in mod liber pe piata, pe baza cererii si ofertei si constituie componenta principala a sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) si, implicit, a preturilor finale la consumatorii casnici”, precizeaza ANRE.

Potrivit acestuia, valoarea CUG pentru perioada 1 aprilie 2017- 31 martie 2018, de 81,48 lei/MWh, a fost aprobata in sedinta Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 30 martie 2017.

Ulterior, furnizorii au solicitat cresterea acestei valori datorata cresterii preturilor cu achizitia gazelor naturale din productia interna, in conformitate cu prevederile art. 40 din Anexa la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 182/2015, privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea CUG.

Solicitarile furnizorilor privind actualizarea CUG s-au situat intre 0,8-1,1 bani/kwh.

Ca urmare a analizei efectuate de catre ANRE, pe baza datelor transmise de catre titularii de licenta de furnizare care au in portofolii clienti casnici reglementati, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat nivelul CUG de 88,28 lei/MWh.

In luna noiembrie, au fost aruncate in spatiul public o serie de declaratii alarmiste legate de o presupusa vulnerabilitate a Romaniei pe piata gazelor, in urmatoarele luni. Mai grav este ca aceste afirmatii menite sa starneasca panica, exact in prag de iarna, au fost lansate chiar de sefi de companii mari si respectabile, Engie si Transgaz, in cadrul audierilor din cadrul comisiei parlamentare de ancheta a ANRE. Aceste teorii alarmiste au fost intarite de Iulian Iancu, seful comisiei pentru industrii din Camera Deputatilor. Citeste Cui servesc declaratiile alarmiste ale celor care sustin ca Romania nu are suficiente gaze pentru iarna

In ceea ce priveste prognoza meteo, reprezentantii anuntau la sfarsitul lunii octombrie ca urmeaza o iarna grea, cu temperaturi sub medie. Pe 20 octombrie, la sediul MAI, Florinela Georgescu, directorul general adjunct al Administratiei Nationale de Meteorologie, vorbea chiar de semnale ingrijoratoare. Insa, o noua prognoza arata ca temperaturile vor fi in general normale pentru perioada de iarna. Mai mult, pana acum iarna s-a dovedit a fi mult mai usoara decat arata si cea mai optimista prognoza.

HotNews