Gazele pentru populatie se scumpesc de la 1 aprilie

Gazele se scumpesc de la 1 aprilie pentru populatie. Cu cat ramane de vazut, pentru ANRE si furnizorii de gaze nu se pun de acord.

ANRE sustine ca ar fi vorba de 4-5%. In schimb, directorul general al E.ON Romania, Frank Hajdinjak, spune ca pretul gazelor pentru populatie s-ar putea majora cu peste 10% de la 1 aprilie.

“In sectorul gazelor naturale vom avea o modificare de pret de la 1 aprilie. Vom avea si procesul de finalizare a pietei reglementate pentru gaze naturale si exista posibilitatea ca in acest sector sa avem o ajustare in sensul cresterii preturilor, dar nu consideram ca ar putea sa fie de 10%. Consideram tot la nivelul catorva procente, pana in 10%, credem ca nu asa de mult”, a declarat, miercuri, Niculae Havrilet, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

Contactat ulterior de News.ro, Havrilet a precizat ca “preturile din piata libera ar putea genera cresteri de 4-5% la factura consumatorilor casnici”.

Potrivit lui Havrilet, scumpirea va veni ca urmare a faptului ca pretul gazelor de productie interna, care acum este 60 de lei pe MWh, se va alinia cu preturile pietei, estimate pentru 68-72 de lei pentru vara urmatoare.

Havrilet a mai spus ca populatia nu va resimti foarte mult aceasta scumpire, intrucat, in perioada verii, consumul de gaze este scazut.

“Oricum de la 1 aprilie vine sezonul cald si consumul va fi foarte scazut pana in luna noiembrie. Practic, va fi o perioada de 6-7 luni cand vom avea timp sa vedem care este cosul de gaze cel mai ieftin pentru consumatorul casnic. Consumatorul casnic are un cos de consum, cu gaze de productie interna, gaze din depozite in timpul iernii si gaze de import. Daca vom structura cosul astfel incat sa avem cel mai mic pret, acest lucru va fi in favoarea consumatorului casnic”, a adaugat presedintele ANRE.

Practic, populatia va consuma cele mai ieftine gaze, indiferent de sursa de provenienta a acestora.

Potrivit sefului E.ON Romania, Frank Hajdinjak, ANRE ar trebui sa intervina pentru a stabili un mecanism de crestere graduala.

“In sectorul gazelor, vom inregistra probleme majore de la 1 aprilie. Daca nu se va face nimic, presiunea pe pretul platit de consumatorii finali va fi extrem de mare. Vorbim de cresteri de doua cifre pentru consumatorii finali, daca ANRE nu ia masuri”, a spus Hajdinjak.

In opinia sa, cea mai buna metoda este implementarea unui model similar cu cel din sectorul de electricitate, unde, de la un cos de energie 100% reglementat, componenta de piata libera (CPC) a crescut gradual si va ajunge la 100% la finele acestui an.

“Si la gaze ar putea fi implementat un model similar, ceea ce ar insemna ca ar fi o componenta reglementata, unde pretul de productie interna ar putea incepe de la 60 de lei pe MWh, si o componenta de piata libera, cum a fost pe piata de electricitate”, a sustinut Hajdinjak.

Potrivit acestuia, o alta varianta ar fi ca ANRE sa vina cu un nou calendar de liberalizare, insa acest lucru ar insemna sa se inceapa de la pretul de 72 de lei pe MWh pentru gazele de productie interna, ceea ce ar insemna automat ca ANRE sa declare o crestere de pret.

“Pentru a proteja clientii, Guvernul trebuie sa intervina de la 1 aprilie, pentru ca este clar ca vor incepe probleme”, a precizat Hajdinjak.

In ceea ce priveste segmentul de energie electrica, factura se va calcula la 1 iulie.

“Pentru electricitate, factura se va calcula la 1 iulie, dar nu estimam o crestere a acesteia pentru ca urmeaza o perioada a anului in care se inregistreaza frecvent un exces de productie de energie electrica care induce preturi mici de natura sa echilibreze preturile mari intalnite in luna ianuarie”, a mai precizat Havrilet.

