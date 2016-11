Gafa a autoritatilor in Ordonanta care plafoneaza tarifele RCA: Au introdus obligatia asigurarii carutelor

Ordonanta de Urgenta 54/2016 privind RCA introduce, cel mai probabil fara intentia autorilor, obligativitatea asigurarii carutelor, informeaza Profit.ro. Actul normativ a schimbat definitia termenului de vehicul in asa fel incat proprietarii atelajelor cu tractiune animala care au nevoie de inregistrare nu mai pot circula legal fara polita RCA. Contactati de HotNews.ro, oficialii ASF au comunicat ca ‘in privinta informatiei conform careia trebuie incheiate contracte RCA si pentru vehicule cu tractiune animala (ex. carute), cel mai probabil vorbim despre o eroare materiala, care urmeaza a fi discutata in contextul finalizarii normelor de aplicare a ordonantei de urgenta’.

Contactati de HotNews.ro pe aceasta tema, oficialii ASF au transmis ca ‘normele RCA, care urmeaza a fi adoptate in scurt timp, in urma finalizarii procesului de consultare publica, vor lamuri toate aspectele legate de implementarea OUG 54/2016. In privinta informatiei conform careia trebuie incheiate contracte RCA si pentru vehicule cu tractiune animala (ex. carute), cel mai probabil vorbim despre o eroare materiala, care urmeaza a fi discutata in contextul finalizarii normelor de aplicare a ordonantei de urgenta’.

Profit.ro a scris marti ca sutele de mii de carute care circula pe drumurile din Romania vor avea nevoie de asigurare RCA, daca autoritatile vor aplica intocmai prevederile OUG 54/2016 privind asigurarea de raspundere fata de terti.

In aceasta situatie absurda s-a ajuns prin modificarea definitiei termenului de ‘vehicul’, dar si a paragrafelor din vechea lege care defineau obligativitatea asigurarii.

Concret, la articolul 2, OUG defineste vehiculul ca fiind ‘mijloc de transport cu sau fara propulsie proprie, destinat deplasarii pe uscat, inclusiv orice tip de remorca, indiferent daca este cuplata sau nu, cu exceptia celor care se deplaseaza pe sine, bicicletelor sau vehiculelor cu tractiune animala, pentru care nu exista obligatia legala de inmatriculare sau inregistrare’.

In Romania, proprietarii carutelor sunt obligati sa isi inregistreze caruta la Primaria comunei de care apartin si, mai mult, platesc si o taxa anuala pentru aceasta. Asadar, potrivit definitiei din OUG, carutele sunt inregistrate, deci nu sunt excluse din categoria ‘vehiculelor’.

Mai departe, la articolul 4, OUG arata pentru cine este obligatorie incheierea contractului RCA. ‘Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania (nr: deci si carutele), precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila care urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule…’, arata Ordonanta de Urgenta.

In baza acestor doua articole, Politia poate oricand sa treaca la amendarea celor care circula cu carute, inclusiv pe drumurile comunale. Surse din piata au aratat, pentru Profit.ro, ca aceasta aberatie a fost sesizata inclusiv la nivelul ASF, care nu a luat inca nicio masura in acest sens.

Amintim ca in urma protestelor transportatorilor rutieri fata de explozia tarifelor RCA, Guvernul Ciolos si Consiliul Concurentei au considerat necesara instituirea unui mecanism de control al pietei asigurarilor obligatorii auto din Romania, manifestat in prima etapa, prin stabilirea de catre ASF a unor tarife de plafonare aferente primelor RCA.

Astfel, Guvernul a adoptat in luna septembrie Ordonanta de Urgenta 54/2016 care prevedea mecanismul plafonarii tarifelor RCA. ASF a stabilit tarife maxime RCA la toate tipurile de vehicule.

Guvernul a aprobat apoi, in data de 2 noiembrie, hotararea privind tarifele de prima maxime la RCA care urmeaza sa fie aplicate de catre societatile de asigurare pe o perioada de sase luni, conform propunerilor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Societatile de asigurare vor aplica timp de sase luni tarifele de prima notificate anterior datei de intrare in vigoare a acestei hotarari, fara insa a depasi tarifele de prima maxime prevazute in hotarare.