Fraude de peste 230 de milioane de euro la proiectele din fonduri UE in Romania

Frauda la proiectele finantate din fonduri UE, derulate in Romania in cadrul exercitiului financiar 2007-2013, este de 230 de milioane de euro, potrivit datelor Oficiului European Antifrauda (OLAF).

Institutia a constatat suspiciuni de fraudare a banilor europeni la 566 de proiecte in valoare totala de 1,3 miliarde de euro.

Astfel, paguba constatata ar fi de 231 milioane de euro, transmite Digi 24.

Datele au fost dezvaluite, miercuri, de Departamentul pentru Lupta Antifrauda din tara noastra, institutia care reprezinta interfata cu OLAF.

In bilantul pentru exercitiul financiar 2007-2013 se arata ca au fost facute peste 1.150 de actiuni de control in urma sesizarilor venite de la DNA, DIICOT si alte institutii abilitate.

Datele au fost prezentate in contextul in care directorul OLAF, Giovanni Kessler, se afla intr-o vizita in Romania pentru a discuta despre strategia antifrauda a tarii noastre.