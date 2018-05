Ford va produce inca un model la Craiova

Conducerea Ford a anuntat, marti, ca va face o investitie majora in uzina de la Craiova, va angaja inca 1.500 de persoane si va construi un nou model in tara noastra.

Pe langa SUV-ul EcoSport, la Craiova va fi construit in perioada urmatoare un nou model Ford. Numele si momentul in care va incepe productia sunt inca necunoscute, momentan cei de la Ford limitandu-se sa isi prezinte doar planurile.

“Noul vehicul se adauga actualului SUV de clasa mica Ford EcoSport motorului 1.0 EcoBoost, ambele produse deja la situl de productie din Craiova. Noul model si data de start a productiei acestuia vor fi confirmate in apropierea momentului lansarii acestuia”, se arata intr-un comunicat de presa al Ford.

Din informatiile existente momentan, Ford va investi inca 200 de milioane de euro pentru a construi noul model la Craiova. In total, suma investita de compania auto in tara noastra ajunge la 1,5 miliarde de euro, in ultimii 10 ani.

Mai mult, odata cu aceste schimbari, la Craiova vor fi create inca 1.500 de locuri de munca.

In total, in uzina Ford de la Craiova vor munci 5.900 de persoane.

Pe cai neoficiale, Automarket scrie ca cel mai probabil la Craiova va fi construit un model in gama mica, din cate se pare KA+, produs momentan in India.