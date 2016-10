FMI: Romania va avea cea mai mare crestere economica din Europa in 2016 si 2017

Fondul Monetar International (FMI) arata in cel mai nou raport ca Romania va avea cea mai mare crestere economica din Europa in 2016 si 2017.

Institutia a revizuit in crestere estimarile privind economia tarii noastre.

Potrivit celui mai recent raport “World Wconomic Outlook”, Romania va inregistra un avans de 5% al produsului intern brut in 2016.

Cifra a fost revizuita in sus fata de estimarea precedenta, de 4,2%, care a fost publicata in luna aprilie.

Astfel, Romania va inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, urmata de Irlanda (4,9%). Media la nivelul Batranului Continent este de 2%.

FMI estimeaza ca in 2017 economia noastra va creste cu 3,8%, insa chiar si asa Romania va inregistra anul viitor cel mai ridicat ritm de crestere economica din Europa. Pentru 2018, FMI estimeaza ca economia romaneasca va avea parte de un avans de 3,3%.

La nivel global, FMI si-a mentinut estimarile privind cresterea economiei mondiale in 2016 si 2017 la 3,1%, respectiv 3,4%, la fel cum estima in urma cu trei luni.

Inflatia si somajul

In ceea ce priveste evolutia preturilor de consum (inflatia) in Romania in acest an, estimarile FMI au fost revizuite de la -0,4% in aprilie la -1,5%, astfel ca Romania si Bulgaria vor fi pe primele locuri in UE in ceea ce priveste inflatia medie anuala negativa.

Pentru 2017, institutia estimeaza ca preturile de consum in tara noastra vor reveni in teritoriu pozitiv, inregistrand un avans de 1,7%, urmand ca in 2018 sa creasca cu 2,5%.

De asemenea, FMI a revizuit in urcare si estimarile privind deficitul de cont curent inregistrat de Romania in 2016, de la minus 1,7% in aprilie la minus 2%.

Deficitul de cont curent se va accentua in 2017, cand ar urma sa ajunga la minus 2,8, fata de minus 2,5% cat estima in aprilie, pentru ca in 2018 sa treaca pragul de 3% din PIB, ajungand la minus 3,2%.

O veste buna o constituie insa scaderea ratei somajului, care potrivit FMI ar urma sa se reduca de la 6,8% in 2015 pana la 6,4% in 2016 pentru a ajunge la 6,2% in 2017.

ziare.com