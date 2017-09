FMI recomanda Guvernului sa tina in frau deficitul bugetar: Sunt riscuri, datoria e in crestere

Fondul Monetar International (FMI) recomanda Guvernului sa tinteasca spre un deficit bugetar de 1,5% pe termen mediu, pentru a mentine datoria publica la un nivel scazut, le-a spus, joi, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania, investitorilor prezenti la un eveniment organizat de Fondul Proprietatea.

“De la criza economica Romania a recuperat si, de fapt, creste chiar mult, dar aceasta crestere vine din consum, care a fost alimentat de politicile fiscale din ultimii ani, de cresterea salariilor si pensiilor. (…) Sunt unele riscuri, unul dintre ele fiind cresterea rapida a deficitului fiscal. Nu este vorba doar de extinderea acestuia, dar si de structura bugetului.

Deci, ai cheltuieli curente in detrimentul cheltuielilor de capital ale Guvernului. Datoria publica este in crestere anul acesta si in cei care urmeaza, iar recomandarea noastra pentru Guvern este sa tina deficitul, nu numai sa targeteze 2%, ci sa tinteasca spre 1,5%, pe termen mediu. Asta va ajuta ca datoria publica sa aiba un nivel scazut”, a spus Hajdenberg.

El a precizat ca eforturile care s-au facut in lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue.

“Romania a crescut bine, dar cheia este ca aceasta sa fie sustenabila. In proiectiile noastre vedem cresterea de 3,5%, pe termen mediu. Cheia pentru a creste mai repede si a converge cu standardele de viata din UE sunt reformele structurale si investitiile”, a mai mai aratat reprezentantul FMI, in cadrul “Analyst & Investor Days”.

Reprezentantul FMI pentru Romania a vorbit si despre calitatea infrastructurii, “care este foarte saraca”.

Declaratiile oficialului FMI vin in contextul in care premierul Mihai Tudose a reprosat saptamana aceasta institutiei financiare ca a “cam gresit” prognozele pentru Romania in ultimele luni, astfel ca le-a oferit “cifrele oficiale”. Mai mult, Tudose a amenintat FMI ca daca si urmatoarea va fi gresita, nu va mai exista interactiune.

In replica, reprezentantii Fondului au spus, intr-un raspuns la solicitarea Realitatea Tv, ca prognozele lor se bazeaza pe datele valabile la acel moment si ca deciziile luate ulterior de Guvern pot schimba, evident, rezultatele. Practic, FMI a subliniat lipsa de predictibilitate in ce priveste masurile anuntate sau luate de Executivul de la Bucuresti.

