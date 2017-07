FMI anunta o perioada dificila pentru zona Romaniei

Europa Emergenta se confrunta cu un stres economic in crestere, care risca sa anuleze o parte din progresele politice din ultimele decenii, a apreciat, marti, un oficial din conducerea Fondului Monetar International (FMI).

La o conferinta organizata la Dubrovnik, Croatia, Poul Thomsen, directorul departamentului european de la FMI, a subliniat ca potentialul de crestere economica a Europei Centrale si de Est s-a injumatatit in ultimul deceniu, iar plecarea peste hotare a muncitorilor calificati este o problema din ce in ce mai grava.

In plus, unele guverne din regiune au inceput chiar sa puna sub semnul intrebarii avantajele integrarii europene, transmite Reuters.

In timp ce Europa s-a confruntat cu un deceniu de crize si probleme economice, procesul de convergenta dintre tarile din Vest si cele din Est a incetinit sau chiar s-a oprit. Aceasta a dat nastere pe plan intern la unele semne de intrebare cu privire la validitatea unor reforme politice si economice dureroase.

“Acesta este un semnal de alarma pentru noi toti, sa nu ne amagim si sa credem ca progresele institutionale sau in domeniul guvernantei sunt inevitabile; sa nu credem ca un astfel de progres este un rezultat de neoprit, o evolutie constanta. Nu este asa”, a spus Poul Thomsen.

“In viitor, obstacolele vor deveni si mai puternice”, a adaugat economistul danez.

De asemenea, Thomsen, care a condus programele de asistenta elaborate de FMI in tari precum Grecia si Portugalia, a apreciat ca sprijinul exceptional, oferit de cresterea economica globala, de care a beneficiat regiunea Europei Centrale si de Est in perioada imediata de dupa iesirea din comunism, este putin probabil sa se repete.

In plus, plecarea muncitorilor calificati in Europa Occidentala este o alta problema importanta pentru regiunea Europei Emergente. FMI estimeaza ca 20 de milioane de persoane au plecat din Europa Centrala si de Est in ultimele decenii, adica 5-6% din populatia regiunii.

Sondajele recente arata ca jumatate din companiile din Ungaria si un sfert din cele din Polonia declara ca lipsa de muncitori le limiteaza productia si investitiile.

In ceea ce priveste partea politica, Thomsen a evidentiat cresterea tensiunilor dintre guvernele unor state membre UE din Europa Centrala si de Est si Comisia Europeana. In prezent, Bruxelles-ul este nemultumit de problemele care tin de statul de drept in Polonia si de politicile Ungariei in domeniul refugiatilor.

Oficialul FMI a adaugat ca o alta ingrijorare este acea ca, avand in vedere dezamagirile din ultimul decenii, unele state ar putea inversa reformele politice si institutionale destinate consolidarii democratiei si sprijinirii cresterii economice pe termen lung.

“Exista in mod clar un domeniu in care FMI are ingrijorari: independenta bancilor centrale. In mai multe tari, independenta bancilor centrale este in pericol”, a subliniat Poul Thomsen.

