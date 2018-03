Fiscul va trimite decizii de impunere in 2018 pentru ultima data. Cu toate restantele din ultimii 5 ani

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani.

Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe care il conduce ia in calcul crearea unui mecansim pentru a stimula plata in cursul acestui an pentru ca, afirma el, nu este vina contribuabilului ca statul nu a emis la timp decizia de impunere.

“Este un lucru important pe care vreau sa il precizez. Exista multi ani pentru care Fiscul nu a emis decizii de impunere. Iar in acest an, cand contribuabilii vor primi pentru ultima data decizia de impunere, decizie care se va trimite in a doua parte a anului pentru cei care nu sunt in sistemul online, vom centraliza toate deciziile de impunere restante, pentru ca omul sa aiba o singura situatie primita.

Si ne gandim chiar la un mecanism de a stimula plata in cursul acestui an, pentru ca nu este vina contribuabilului ca statul nu a emis la timp deciziile de impunere si acest lucru trebuie sa conteze”, a precizat Eugen Teodorovici, joi, la finalul sedintei de guvern.

Intrebat ce se intampla cu incasarile ANAF, avand in vedere ca termenul de depunere a Declaratiei unice este 15 iulie si, astfel, va exista un gol de doua luni, ministrul de Finante a explicat ca acesta va fi acoperit odata cu aceasta ultima decizie de impunere care va include si lunile ianuarie si februarie 2018.

“Am luat in calcul toate posibilele scenarii. Si, daca o sa va uitati ce a estimat pentru acest an Ministerul de Finante pentru bugetul anului 2018, o sa vedeti ca suma estimata este una care sa nu creeze o problema, in cazul in care ar fi acest gol. Nu exista o temere in, sa spunem, un gol temporar de casa vizavi de acest mecanism. A fost luat in calcul”, a sustinut ministrul.

Teodorovici nu a explicat insa si cum se va face calculul pentru lunile ianuarie si februarie 2018, tinand cont de faptul ca contribuabilii vor depune Declaratia unica cu veniturile estimate pe acest an.

Anul trecut, ANAF a trimis un numar urias de decizii de impunere pentru a cere contribuabililor sa achite sume neachitate inca din 2012. Fiscul a vrut astfel sa evite o eventuala prescriere la inceputul acestui an a datoriilor restante din 2012.

ziare.com