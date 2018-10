Fiscul a luat nuntile in vizor: Mirii risca amenzi uriase daca nu declara cu cat au platit fotograful, DJ-ul si restaurantul

Fiscul vrea sa afle cat au platit tinerii casatoriti fotografilor de la nunta, formatiei sau restaurantului unde au facut petrecerea. Astfel, ANAF a inceput sa le trimita formulare pe care sa le completeze cu aceste date.

“Va solicitam informatii despre persoane fizice/Intreprinderi Individuale, Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Familiale/ Societati Comerciale/ alte forme de organizare privind raporturile economice sau juridice pe care le-ati avut cu ocazia evenimentelor prijeluite de celebrarea casatoriei civile si religioase.

In sensul celor de mai sus, completati delcaratia alaturata, cu privire la persoane/ societati/ nr telefon/ adrese identificare/ intermediari/ orice alte date pe care le cunoasteti/ detineti privind: formatie muzicala; locatie eveniment; servicii foto-video”, scrie in documentul transmis de ANAF persoanelor proaspat casatorite, informeaza Profit.ro.

Amenda pentru nerespectarea solicitarii Fiscului este de 2.000-5.000 de lei.

In formularul trimis de Fisc, romanii sunt avertizati ca declaratiile sunt date “sub sanctiunea faptei de fals in declaratii, prevazuta de art 326 din Codul Penal”.

Consultantul fiscal Adrian Benta considera ca demersul ANAF este normal si firesc, pentru ca toti cei care presteaza servicii trebuie sa plateasca taxe.

“Demersul este normal si firesc, pentru ca in fata Codului Fiscal toti trebuie sa fim egali. Indiferent cate prostii scrie in Codul Fiscal, toti trebuie sa platim taxele prevazute. Deci este un demers civilizat, dintr-o tara civilizata, nu este nimic ilegal. Daca isi fac o microintreprindere nu ar avea nimeni nicio problema. Ar fi in legalitate”, a declarat pentru Ziare.com Adrian Benta.

La randul sau, consultantul fiscal Gabriel Biris spune ca prin acest demers tinerii casatoriti nu au de suferit, ei nefiind impozitati. Gabriel Biris ne-a declarat ca ANAF vrea astfel sa stranga informatii despre prestatorii de servicii care nu isi platesc taxele.

“Practic aceasta este o modalitate pentru ei sa stranga informatii. Pentru ca nu impoziteaza nuntile, nu impoziteaza mirii, ci vor sa vada cheltuielile pe care ei le fac, pentru ca apoi sa vada cine declara sau nu veniturile. Bulgarii au aplicat aceasta metoda in urma cu 15 ani. Oamenii aceia obtin niste venituri pe care ANAF are impresia ca nu le declara. Si probabil ca asa si este”, a precizat Gabriel Biris.