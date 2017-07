Eurostat: Romania, deficit bugetar peste tinta in primul trimestru 2017, al doilea cel mai adanc din UE

Romania a avut un deficit bugetar de 3,2% din produsul intern brut (PIB) pe trimestrul I al anului 2017, al doilea cel mai adanc din Uniunea Europeana, peste tinta asumata de guvernarea PSD-ALDE, releva datele publicate joi de Biroul european de statistica Eurostat.

Din 20 de state UE pentru care exista date, doar Franta are un deficit bugetar mai mare pe trimestrul I (3,3% din PIB). In schimb, Romania a fost lidera UE la adancirea deificului: crestere cu 1,3 puncte procentuale in trimestul I al anului 2017 fata de trimestrul IV al anului 2016.

In ansamblu, Uniunea Europeana a inregistrat un deficit bugetar de 1% din PIB pe trimestrul I al anului 2017, o imbunatatire cu 0,2 puncte procentuale fata de trimestul IV al anului 2016.

Acestea sunt date ajustate sezonier, care au la baza informatiile transmise de institutele nationale de statistica si estimarile Eurostat.

La deficit bugetar peste limita de 3% din PIB intr-un stat membru Uniunea Europeana poate declansa procedura de deficit excesiv asupra acelei tari. Tinta asumata de guvernarea PSD-ALDE (fostul guvern Grindeanu) la constituirea bugetului de stat pe anul 2017 era de de 2,98% din PIB pe metodologia ESA sau 2,96% din PIB pe metodologia cash.

De asemenea, in noul program de guvernare al actualului guvern Tudose, se arata ca toate masurile prevazute de executiv “se vor face respectand criteriile din Tratatul de la Maastricht, si anume un deficit bugetar mai mic de 3% din PIB si o datorie publica mai mica de 60% din PIB”.

HotNews