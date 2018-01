Euro continua sa creasca si atinge un nou maxim. Cel mai slab leu din istorie

Moneda nationala continua picajul si ajunge la un nou minim istoric fara de euro, din cauza tensiunilor politice, dar si a contextului regional.

Banca Nationala a Romaniei anunta ca un euro a ajuns la 4,6656 de lei, in crestere cu 0,09% fata de ultima sedinta a saptamanii trecute.

Si dolarul a crescut cu 0,20% si a ajuns la 3,8059 lei/unitate.

Francul elvetian scade de la 3,9727 lei/unitate, cat a fost cotat vineri, la 3,9621 lei/uinitate, cursul de luni.

Lira sterlina creste insa pana la 5,2916, lei/unitate.

Gramul de aur s-a scumpit si el usor si costa in prima zi a saptamanii 163,1592 lei.

In acest timp, scandalul continua in PSD, social-democratii nereusind luni sa se puna de acord cum isi impart ministerele astfel incat sa fie investit cat mai rapid un nou Guvern care sa stabilizeze situatia in tara.