Etichetele de eficienta energetica de pe electrocasnice vor fi inlocuite

In cateva, luni etichetele de eficienta energetica, de la A+ la A+++, care se afla pe electrocasnice, urmeaza sa fie inlocuite.

Vechile simboluri vor fi inlocuite cu o scara mai simpla, de la A (eficienta maxima la G (eficienta minima), potrivit Comisiei Europene, arata Profit.ro.

Potrivit noului regulament, “produsele albe”, adica masini de spalat vase, frigidere, masini de spalat, trebuie sa faca aceasta reclasifiare in 15 luni, combinat cu 12 luni suplimentare pentru introducerea etichetei in magazine.

Instalatiile de incalzire si cazanele trebuie sa o faca in 9 ani, cu o clauza de limitare in timp de 13 ani, iar pentru restul produselor electrocasnie termenul-limita general este de 6 ani, combinat cu 18 luni suplimentare pentru introducerea etichetei in magazine.

“Dupa ce toate etichetele A+ vor disparea de pe piata, reclasificarile ulterioare vor fi declansate de un excedent in clasele superioare, si anume 30 % in clasa A sau 50 % in clasa A+B. La momentul reclasificarii, primele doua clase trebuie lasate libere, vizand o perioada de valabilitate a etichetei de 10 ani”, anunta Comisia Europena.

Decizia a fost luata pentru ca in ultimii ani au aparut foarte multe produse foarte eficiente din punct de vedere energetic si consumatorii nu mai le puteau distinge intre ele.

Comisia Europeana anunta ca va fi creata o baza de date in care se vor regasi produsele cu etichetele si fisele de informatii aferente acestora.