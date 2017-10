Efectele Brexit: Firme mari isi accelereaza plecarea din Marea Britanie. Londra pierde 30.000 de slujbe

Marile banci de investitii cu sedii europene la Londra isi accelereaza planurile de creare a unor noi huburi de tranzactionare in Europa, in vederea pregatirii Brexitului, in pofida angajamentului Marii Britanii de a asigura o perioada de tranzitie de doi ani dupa martie 2019, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

Londra ar putea pierde 10.000 de locuri de munca in domeniu bancar si 20.000 de pozitii in serviciile financiare deoarece clientii vor muta active de 1.800 de miliarde de euro (2.100 de miliarde de dolari) din Marea Britanie dupa Brexit, conform calculelor realizate de think tank-ul Bruegel.

Premierul Theresa May a afirmat saptamana trecuta ca doreste o perioada de tranzitie de doi ani in procesul de iesire din blocul comunitar, perioada in care imigrantii comunitari vor putea sa ramana si sa munceasca in Marea Britanie, insa va exista un sistem de inregistrare a lor ca etapa premergatoare a unui nou regim privind imigratia.

Firmele globale de servicii financiare, care au mii de angajati in Marea Britanie si sedii restranse in Europa, nu pot fi sigure ca cererea premierului Theresa May privind perioada de tranzitie va avea ca rezultat un acord obligatoriu cu Uniunea Europeana, sustin sursele.

Asteptarea in vederea incheierii unui acord ar putea fi costisitoare deoarece ar lua cel putin 18 luni infiintarea unei subsidiare cu licenta completa in interiorul UE, apreciaza sursele.

O serie de banci au solicitat autoritatilor de reglementare din UE permisiunea infiintarii de subsidiare si au semnat contracte de leasing pentru noi sedii si in curand vor incepe relocarea angajatilor din Londra.

Cel mai recent caz este cel al bancii americane de investitii Bank of America Corp care isi definitiveaza aranjamentele in perspectiva Brexit-ului. Banca negociaza inchirierea unui sediul in centrul Parisului, unde va muta initial 300 de traderi, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

O alta mare banca americana de investitii, JPMorgan Chase, a ales Varsovia pentru a gazdui un nou centru global de operatiuni, unde va angaja in urmatorii trei ani peste 3.000 de persoane.

Chiar daca Theresa May obtine o perioada de tranzitie de doi ani, acordul ar fi nefolositor daca pana atunci cele doua parti nu ajung la o intelegere privind un acord de liber schimb, sustin sursele.

“Industria bancara nu poate astepta la nesfarsit sa obtina indicii clare privind viitorul. Oamenii incep sa-si regandeasca optiunile privind modul in care isi pot servi mai bine clientii si isi pot desfasura activitatea”, a apreciat directorul general al bancii elvetiene UBS, Sergio Ermotti.

Ar fi fost de ajutor daca premierul britanic incepea sa faca campanie pentru o perioada de tranzitie inca de la inceput, dar tinand cont ca bancile au demarat deja planurile pentru imprejurari neprevazute, apelul ei nu va schimba nimic. Este mult prea putin si mult prea tarziu, avertizeaza sursele.

Marile firme de servicii financiare cu sediul in Marea Britanie, ingrijorate ca ar putea pierde accesul la piata unica europeana dupa finalizarea Brexitului, iau in calcul mutarea unor operatiuni si angajati in alte centre financiare europene, cum ar fi Frankfurt, Paris, Berlin, Amsterdam si Luxemburg.

In acest timp, Polonia, Ungaria si Cehia se concentreaza pe locurile de munca din zona middle office a industriei financiare si pe serviciile tehnice, unde salariile nu sunt astronomice, dar sunt mult mai multe locuri de munca.

Cum Londra se indreapta spre un exod al talentelor post-Brexit, tendinta in Europa Centrala si de Est (CEE) este in sens opus. Dupa ani de exod al creierelor spre Europa Occidentala, regiunea inca are multe de oferit.

In prezent, firmele financiare incep sa mute in CEE operatiuni mai sofisticate, precum managementul riscurilor sau dezvoltare de produs, profitand de avantajele oferite de o mana de lucru calificata, spatii de birouri si salarii mai ieftine decat in majoritatea Europei.