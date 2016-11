Dupa discursul lui Trump, dolarul creste spectaculos

Dolarul a inregistrat miercuri cea mai mare crestere de dupa votul pro-Brexit al britanicilor din luna iunie, fata de un cos de valute si a recuperat si pierderile de dupa victoria lui Donald Trump de la alegerile din SUA.

Cresterea a urmat dupa discursul conciliant al lui Donald Trump, prin care republicanul si-a adjudecat victoria in alegeri.

Redresarea a avut loc ca urmare a inversarii tendintei de crestere a titlurilor Trezoreriei americane pe termen de 10 ani, transmite Bloomberg.

In plus, probabilitatea ca Rezerva Federala sa majoreze dobanzile in decembrie a crescut la 74%, de la un nivel de sub 50% atins in momentul in care rezultatele alegerilor au indicat ca Trump a infrant-o pe Hillary Clinton.

Un indice al dolarului calculat de Bloomberg a urcat cu 1,1%, cel mai mult dupa 24 iunie, cand a atins cel mai ridicat nivel din martie.

Dolarul a avansat cu 0,8%, la 1,0938 unitati pentru un euro, dupa ce in timpul tranzactiilor a coborat cu peste 2%.

Si actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de miercuri in crestere, dupa ce si-au revenit puternic din declinul provocat initial de victoria surprinzatoare a lui Donald Trump, transmite Reuters.

Revenirea pietei a fost sustinuta de avansul titlurilor farmaceutice si financiare.

Traderii au motivat ca aceasta crestere a actiunilor a fost determinata de tonul conciliant al discursului lui Trump de asumare a victoriei, iar ulterior investitorii s-au concentrat pe planurile acestuia de crestere a cheltuielilor in infrastructura si reducerea impozitului pe profit, ambele masuri fiind considerate pozitive pentru actiuni.

Zona resurselor naturale a consemnat cea mai mare crestere, de 6,6%, alimentata de titlurile Fresnillo, Antofagasta si Glencore, ca urmare a cotatiei ridicate a aurului.

Actiunile din sectorul sanatatii au avansat cu 4,6%, dupa pierderile din ultima perioada provocate de ingrijorarea ca Clinton ar putea impune reglementari mai stricte si limitari ale cresterii preturilor.

Componenta companiilor din industria apararii si cea aerospatiala a urcat cu 4,4%, in baza asteptarilor ca presedintia Trump va duce la majorarea cheltuielilor pentru aparare in Europa.

Intre actiunile care au avut o tendinta negativa se numara cele ale bancii spaniole BBVA, cu un declin de 6,1%, din cauza deprecierii peso-ului mexican, dar indicele titlurilor bancare a avut o evolutie pozitiva.

Indicele italian FTSE MIB a scazut cu 0,1%, intrucat victoria lui Trump creste probabilitatea respingerii propunerilor de la referendumul constitutional din Italia, care va avea loc in decembrie.

Indicele FTSE 100 al bursei londoneze a crescut cu 1%, DAX 30 al bursei din Frankfurt cu 1,56%, iar CAC 40 al bursei din Paris cu 1,5%.

La Madrid, indicele IBEX 35 a scazut cu 0,4%.

ziare.com