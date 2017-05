Dragnea renunta la TVA zero pentru locuinte sociale si publicitate mass-media

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat marti ca renunta la implementarea “TVA zero” pentru vanzarea de locuinte sociale din legea propusa de el la Senat.

El a explicat ca e adevarat ca aceasta masura “poate avea atat efecte bune, cat si unele perverse”, motiv pentru care renunta la ea. In plus, a mai spus el, insasi reglemantarea isi pierde menirea: “Toate promisiunile erau pentru beneficiari. Daca ei spun ca ii deranjeaza…”

Dragnea a mai anuntat ca renunta si la TVA zero pentru difuzarea de publicitate prin mass-media, din acelasi motiv, explicand ca merge insa mai departe cu TVA zero pentru serviciile din agricultura.

Legea pentru modificarea noului Cod Fiscal, depusa de Liviu Dragnea la Senat in luna februarie a acestui an prevedea “aplicarea cotei zero TVA” pentru livrarea de locuinte de catre persoane fizice, livrarea de constructii destinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari, case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap, livrarea de cladiri catre primarii in vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei.

“Masura are in vedere sprijinirea sectorului serviciilor sociale, prin reducerea cotei de TVA de la 5% la 0% pentru cladirile utilizate in scopuri sociale, precum si facilitarea accesului populatiie la o locuinta fara suportarea TVA”, sustinea atunci Liviu Dragnea, in expunerea de motive a proiectului de lege.

In cazul serviciilor de difuzare de publicitate prin mass-media, Dragnea sustinea ca masura va stimula acest sector de activitate.

In ce priveste agricultura, in proiectul de lege se preciza ca eliminarea TVA se aplica la “livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol”.

“Pentru sustinerea agriculturii, se propune reducerea de la 9% in prezent, la 0% a cotei de TVA pentru cele mai importante inputuri (…) Masura va contribui la reducerea rambursarilor de TVA datorat in principal aplicarii taxarii inverse pentru livrarea unor produse agricole si imbunatatirea fluxurilor financiare in acest sector”, spunea liderul PSD, in expunerea de motive.

