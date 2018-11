Dragnea anunta ca Fondul Suveran de Dezvoltare va fi adoptat prin ordonanta de urgenta saptamana viitoare

Ordonanta privind Fondul Suveran de Dezvoltare va fi adoptata in prima sedinta de Guvern, a anuntat vineri seara presedintele PSD Liviu Dragnea, dupa discutii de cateva ore cu liderii ALDE.

“Fondul Suveran – am convenit acum 2-3 saptamani sa avem aceasta discutie, este o ordonanta de mare importanta si trebuie analizata bine, in acest sens au fost invitati si oficialii din Polonia, sa vedem cum functioneaza Fondul lor, e oarecum diferit. Ordonanta are o forma finala, sunt cateva modificari, credem ca e un cadru care elimina orice risc pentru societatile comerciale si conditiile pentru ca un fond suveran sa contribuie la dezvoltarea acestei tari”, a declarat Liviu Dragnea.

Presedintele PSD a anuntat ca acesta ar fi functional de anul viitor, ordonanta urmand sa fie adoptata peste cateva zile.

“Avand forma finala, saptamana viitoare, in prima sedinta de Guvern, va fi adoptata ordonanta, apoi, dupa ce e publicata, vor fi discutii despre hotararea care sa stea la baza (…) Ordonanta nu vorbeste despre cate companii intra, reglementeaza cadrul general, dupa ce CCR a spus ca nu se poate face cu o adresa punctuala”, a mai spus Dragnea.

El a refuzat sa dea alte detalii, cum ar fi numarul companiilor care vor face parte parte din FSDI, precizand ca “veti vedea ordonanta”. OUG va putea fi consultata, insa dupa ce apare in Monitorul Oficial.

Prin infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare se are in vedere crearea unui vehicul de investitii financiare in actiuni sau participatii in proiecte sau companii profitabile, segment neacoperit in prezent pe piata financiara din Romania.

Acesta ar trebui sa aiba un rol multiplicator in economie pentru o dezvoltare sustenabila si, pe de alta parte, sa catalizeze si sa mobilizeze resurse financiare disponibile catre sectorul real si proiecte profitabile.

In 6 iunie, deputatii au votat favorabil proiectul de lege care prevede infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) . Proiectul prevedea ca din FSDI vor face parte 33 de companii de stat, iar capitalul social va fi de 9 miliarde de lei.

In 15 iunie, Partidul National Liberal a depus o sesizare de neconstitutionalitate la CCR, privind proiectul de lege al infiintarii Fondului Suveran de Investitii.

Ulterior, in 4 iulie, si presedintele Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constitutionala Legea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. Seful statului a trimis catre CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra legii, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Curtea Constitutionala a admis in 18 iulie toate sesizarile formulate de Opozitie si presedintele Klaus Iohannis cu privire la Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare de Investitii, motivand ca un astfel de Fond trebuie infiintat prin hotarare de guvern, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.

