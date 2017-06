Dosarul ASF-Carpatica: 5 ani de inchisoare pentru Ilie Carabulea. Dan Radu Rusanu si sotia lui Chitoiu au scapat

Omul de afaceri Ilie Carabulea a fost condamnat definitiv, miercuri, de instanta suprema, la 5 ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica.

Pe de alta parte, fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara Dan Radu Rusanu si Laura Chitoiu, sotia fostului ministru al Finantelor, Daniel Chitoiu, au fost achitati.

Decizia ICCJ este definitiva.

In martie 2016, patronul Carpatica Asig Ilie Carabulea fusese condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la sase ani si sase luni de inchisoare in dosarul ASF, in timp ce fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara Dan Radu Rusanu a fost achitat.

Instanta a decis condamnarea lui Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL si SC Transcar SRL, societati prin intermediul carora detinea si controla indirect societatea de asigurari Carpatica Asig SA, pentru constituirea unui grup infractional in scopul protejarii intereselor societatii de asigurari.

Celelalte persoane acuzate ca au aderat la grupul infractional au primit pedepse cu suspendare sau au fost achitate in prima instanta.

Procurorii DNA aratau, in rechizitoriul trimis instantei, ca in anul 2012, SC Carpatica Asig SA avea o situatie financiara precara si necesita o infuzie de capital de circa 11 milioane de euro.

Incepand din mai 2013, Carabulea a “constituit un grup infractional organizat, in scopul savarsirii unor infractiuni prin care se urmarea protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA”, sustin procurorii.

Gruparea respectiva ar fi fost sprijinita de Dan Radu Rusanu, precum si de alte persoane din conducerea ASF, potrivit procurorilor.