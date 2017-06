Directorul general al UBER a demisionat, dupa presiunile investitorilor

Co-fondatorul Uber, Travis Kalanick, a demisionat din functia de director general, la presiunea intensa a investitorilor, in urma controverselor care au lovit cel mai mare startup de tehnologie din lume.

Controversele au expus problemele fundamentale de discriminare sexuala din interiorul companiei, transmite Bloomberg.

Kalanick, identificat cel mai mult cu ascensiunea meteorica a Uber la nivel mondial, a spus ca cedeaza la dorinta investitorilor de a se retrage din functie, partial pentru a evita un nou conflict.

Uber a fost afectata in acest an de acuzatii pornind de la hartuire sexuala la utilizarea unui soft pentru evitarea verificarilor din partea autoritatilor de reglementare.

Demisia directorului general vine dupa o serie de plecari ale unor membri ai conducerii, intre care directorul pentru afaceri Emil Michael si presedintele Jeff Jones.

Kalanick si-a recunoscut erorile de leadership, dupa ce Bloomberg a difuzat imagini in care se certa cu un sofer al Uber, un incident care a amplificat resentimentul soferilor companiei.

Plecarea lui Kalanick din functia de director general are loc la cateva saptamani dupa decesul mamei sale intr-un accident cu barca.

”Iubesc Uber mai mult ca orice si in acest moment dificil din viata mea personala am acceptat cererea investitorilor de a ma retrage, pentru ca Uber sa revina la dezvoltare, in loc sa fie distrasa intr-un nou conflict”, a afirmat Kalanick intr-un comunicat.

Kalanick va ramane membru in consiliul de administratie, a anuntat Uber separat. Demisia lui Kalanick a fost anuntata initial de New York Times.

Ca figura publica, Kalanick a reprezentat succesul startup-ului. La inceputul acestei luni, acesta anuntase ca se retrage temporar din functia de CEO, lasand compania sa fie coordonata de un comitet de conducere.

In aceasta luna, Uber a prezentat recomandarile rezultate in urma unei investigatii legata de cultura din cadrul companiei, efectuata de firma de avocatura a fostului procuror general al SUA, Eric Holder.

Peste 20 de persoane au fost concediate, in cadrul unei investigatii separate efectuate de o alta firma.

In pofida problemelor recente, afacerile Uber se dezvolta. Veniturile au crescut la 3,4 miliarde de dolari n primul trimestru, in timp ce pierderile au scazut, chiar daca au ramas substantiale, la nivelul de 708 milioane de dolari.

Kalanick ramane miliardar datorita participatiei la Uber, cu o avere neta de 6,7 miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg al miliardarilor. Uber este evaluata la 69 de miliarde de dolari.

Compania a incercat sa opreasca plecarea soferilor prin adaugarea unei functii a aplicatiei sale, care permite clientilor sa le ofere bacsis, functie existenta de mult timp la compania concurenta americana Lyft.

Uber a mai anuntat ca ii va despagubi pe soferii ale caror curse au fost anulate la peste 2 minute dupa efectuarea rezervarii, urmand sa le ofere si noi planuri de asigurare.

