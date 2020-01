Declarația unică de venit poate fi depusă până în 25 mai. Guvernul a prelungit termenul limită

Guvernul a decis marţi prelungirea termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale de la 15 martie până la 25 mai.

“S-a aprobat astăzi prorogarea termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative şi de plată a impozitului pe venit şi ale contribuţiilor sociale, a formularului declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoane fizice, formularul 230. Este vorba de prorogarea termenelor de la 15 martie 2020, aşa cum este în prezent, până la 25 mai 2020. Aceasta a fost o cerinţă pe care am avut-o de la mai multe ONG- uri, pentru a se asigura că toată lumea va depune formularele la timp”, a spus ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, citat de Agerpres.

El a adăugat că o altă modificare făcută marţi de Guvern a fost la ordonanţa 6/2019.

“Aici am stabilit un nou termen pentru depunerea intenţiei de restructurare, respectiv în perioada 1 februarie – 31 martie 2020, am avut o prorogare a a termenului de depunere a cererii de restructurare, respectiv 8 februarie – 31 iunie 20202 şi am eliminat plafonul de 1 milion de lei, astfel încât această măsură de restructurare să poată beneficia toată lumea, toţi cei care aveau restante la 31 decembrie 2018 mai mici de 1 milion de lei şi care nu au fost stinse până la această dată”, a menţionat ministrul de Finanţe.