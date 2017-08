Datoria externa a Romaniei a crescut, in sase luni, cu 1,8 miliarde de euro

In primele sase luni ale anului, datoria externa a Romaniei a crescut cu 1,889 miliarde de euro, cea mai mare pondere fiind detinuta de datoria publica, in crestere de la 32,239 miliarde de lei, la finele anului trecut, la 33,756 miliarde de lei la finele lui iunie 2017.

Astfel, potrivit datelor BNR, datoria externa pe termen lung a ajuns, la 30 iunie 2017, la 69,401 miliarde de euro (73,6% din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,6% fata de 31 decembrie 2016, in timp ce datoria externa pe termen scurt a avut o crestere mai accelerata, de 6,3%, ajungand la 24,865 miliarde de euro (26,4% din totalul datoriei externe), in aceeasi perioada.

“Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2017 a fost de 85,9%, comparativ cu 90,1% la 31 decembrie 2016″, conform BNR.

De asemenea, potrivit datelor BNR, in primele sase luni ale lui 2017, in scadere au fost si investitiile directe ale nerezidentilor, care au ajuns la 1,841 milioane de euro, de la 2,124 miliarde de euro in perioada similara din 2016.

In plus, in perioada ianuarie-iunie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2,745 miliarde de euro, in crestere cu 40,19% fata de 1,958 miliarde de euro, deficitul inregistrat in perioada ianuarie – iunie 2016.

“In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,051 miliarde de euro, balanta veniturilor secundare si balanta serviciilor s-a incheiat cu excedente mai mici cu 247 milioane euro, respectiv cu 51 milioane euro, iar balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai redus cu 562 milioane euro”, se arata in comunicatul BNR.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 30 iunie 2017 a fost de 6 luni, in scadere fata de 6,3 la 31 decembrie 2016.