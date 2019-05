Dăncilă evită să facă promisiuni clare privind realizarea unor obiective de infrastructură, spunând că “oamenii nu mai vor promisiuni”

„Ne propunem să investim foarte mult în infrastructură și în sănătate, spitale. (…) Ne interesează foarte mult pe zona Moldovei. (…) Nu vreau să discutăm despre anumite lucruri dacă nu avem certitudinea dacă se vor realiza”, a afirmat Viorica Dăncilă, în conferință de presă, explicând poziția sa prin aceea că oamenii nu mai vor promisiuni, nu mai vor lucruri care să-i dezamăgească. Pe de altă parte, premierul a anunțat intenția de „eliminare” a autorizației de construcție pentru ca edilii să acceseze mai ușor Fondul de Investiții

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marți, la Frasin, că în zona Moldovei se va investi atât în infrastructură, cât și sănătate și se vor prezenta toate obiectivele după realizarea lor, pentru că oamenii s-au săturat de promisiuni.

„În 2019, ne propunem să investim foarte mult în infrastructură și în sănătate, spitale. Am luat în analiză fiecare proiect, căutăm soluții, de aceea am introdus și parteneriatul public-privat, căutăm soluții prin fonduri europene, buget de stat, parteneriat public-privat. Ne interesează foarte mult pe zona Moldovei, pentru că vrem să avem o coeziune la nivel național, adică toate județele, toate regiunile țării să beneficieze de aceste proiecte. După ce o să am o discuție aplicată cu ministrul Transporturilor și cu șeful de la CNAIR am să vă dau datele exacte (…) Nu vreau să discutăm despre anumite lucruri dacă nu avem certitudinea dacă se vor realiza. Oamenii nu mai vor promisiuni, nu mai vor lucruri care să-i dezamăgească”, a arătat Dăncilă, într-o conferință de presă.

Premierul a subliniat că membri ai guvernului se află în teritoriu pentru a urmări stadiul de execuție al investițiilor în derulare și, acolo unde sunt probleme, chiar au fost reziliate contracte. „Membrii guvernului, în ultima perioadă, au vorbit mai mult despre ceea ce am realizat, ceea ce facem în perioada imediat următoare și nu promisiuni, pentru că oamenii s-au săturat de promisiuni, să le promiți că se fac peste 10 ani, peste 15 ani, și-au pierdut răbdarea pe bună dreptate. După cum puteți vedea, membrii ca­binetului sunt în toată țara, tocmai pentru a putea vedea stadiul lucrărilor, să vedem care sunt obstacolele și, acolo unde lucrurile nu merg bine, reziliem contractele respective, pentru că fiecare trebuie să se încadreze în termenele stabilite pentru a putea vorbi despre dezvoltare”, a spus Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă că a avut discuții, în județul Suceava, despre stadiul implementării PNDL 1 și PNDL 2. Ea a fost însoțită în vizita care a început de luni seară, 20 mai, de ministrul de Finanțe, Eugen Orlando ­Teodo­rovici și de ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Ulterior discuțiilor Viorica Dăncilă a afirmat, într-o conferință de presă, că i-a asigurat pe primari că Guvernul va elimina autorizația de construire pentru ca edilii să poată accesa mai ușor Fondul de Dezvoltare și Investiții.

„Am discutat despre stadiul implementării PNDL 1, PNDL 2, despre Fonduri de Dezvoltare și Investiții și i-am asigurat pe primari că pentru a accesa mai ușor acest fond vom elimina autorizația de construcție. Am văzut că marea majoritate a primarilor sunt mulțumiți de aceste programe guvernamentale care au permis dezvoltarea comunităților locale indiferent de culoarea politică pentru că noi ne dorim ca fiecare comunitate să se dezvolte, să aibă condiții din ce în ce mai bune, pentru că în ansamblu toate acestea duc la dezvoltarea județului și bineînțeles la dezvoltarea României. Acestea au fost problemele discutate și bineînțeles că nu am vrut doar să ascultăm ceea ce spun, vom veni cu soluții pliate pe realitatea existentă astfel încât să putem rezolva multe din aceste probleme”, a declarat Viorica Dăncilă, marți la Frasin. (D.P.)