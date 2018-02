Curtea de Conturi a gasit erori de aproape 10 miliarde de euro. Probleme mari la CFR, Posta, TAROM si ANAF

Mai multe companii si agentii ale statului, printre care TAROM, Posta Romana, CFR si chiar ANAF, au avut nereguli grave in anul 2016, potrivit Raportului Curtii de Conturi, printre care bonusuri si remuneratii ilegale.

In total, raportul numara 21.427 de abateri si erori financiar-contabile in valoare totala de 43,22 miliarde de lei (9,5 miliarde de euro).

Curtea de Conturi a efectuat in 2016 – 1.619 actiuni de audit financiar, 656 de actiuni de audit de conformitate si 35 de teme de audit al performantei din domenii considerate prioritare, efectuate la un numar de 2.402 entitati.

Fata de verificarile din 2016, scrie in raport, “volumul abaterilor referitoare la venituri nestabilite, neevidentiate si, pe cale de consecinta, neurmarite si neincasate a scazut cu un procent de aproximativ 35%, iar la prejudiciile produse bugetelor publice vorbim de o scadere cu aproximativ 62,72% fata de anul precedent”.

Au crescut, insa, abaterile financiar-contabile, cu aproximativ 48%.

Aici, ponderea cea mai mare (73%) o detine bugetul de stat, cu valori corespunzatoare unor erori privind organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului (15,68 miliarde lei); modul de aplicare a prevederilor legale privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si a reglementarilor privind inventarierea bunurilor (6,804 miliarde lei); reflectarea reala si exacta a operatiunilor financiar-contabile in bilanturile contabile si conturile anuale de executie bugetara (3,896 miliarde lei).

CFR SA: Remuneratii bonus ilegale, de 307.000 lei

La CFR SA, directorul general si membrii Consiliului de Administratie au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in cuantum de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrari.

Raportul aminteste si ca in anul anterior, 2015 – 2016, mai multi angajati au utilizat autovehicule aflate in proprietatea societatii, decontand cheltuieli cu combustibilul pentru activitati fara legatura cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative de functionare.

Curtea de Conturi a constatat neconcordante intre valoarea bunurilor inscrise in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si valorile existente in evidenta contabila, in soldul contului “Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie – concesiune MT”, cu suma de 84,262 milioane lei.

“In timpul auditului, SRCF Bucuresti si Ministerul Transporturilor au operat partial in evidentele contabile valoarea bunurilor din domeniul public aprobate prin hotarari ale Guvernului, diferenta intre valoarea bunurilor inregistrate in Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si valoarea inregistrata in contabilitate reducandu-se la 59.326 mii lei”, se mai arata in raport.

Posta Romana: Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice de 579.000 de lei

La Posta Romana, au fost descoperite nereguli privind plati nelegale pentru acordarea unor bonusuri, contrar prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice – 237.000 lei.

In plus, raportul arata cheltuieli pentru achizitionarea unor servicii juridice, rezultat al incheierii unui contract al carui obiect s-a suprapus cu atributiile Directiei juridice si reglementari – 579.000 lei.

In controlul efectuat la Posta Romana (CNPR), s-au constatat deficiente privind realitatea capitalului social al CNPR, rezultat din reorganizarea regiei, in care au fost incluse bunuri proprietate publica a statului, date in administrare prin HG nr. 451/1996 privind transmiterea unor imobile in administrarea CNPR.

“Astfel, unele bunuri, proprietate publica a statului, au fost intabulate eronat in proprietatea CNPR, fiind constituite apoi ca si garantii bancare imobiliare, asa cum reiese din contractele de ipoteca imobiliara aferente contractelor de credit, incheiate de CNPR cu diverse banci comerciale”, se arata in raport.

TAROM: Despagubiri de aproximativ 3,8 milioane lei, din cauza neregularitatilor de zbor

Curtea de Curtea a analizat performanta activitatii de transport aerian a companiei de stat TAROM in perioada 2012-2016.

“In perioada 2012-2016, societatea a realizat pierderi contabile in cuantum total de 545.340 mii lei, iar la finele exercitiului financiar 2016, pierderea reportata preliminata a fost de 2.091.103 mii lei.

Prin urmare, este putin probabil ca in perioada urmatoare actiunile TAROM sa poata genera venituri din dividende, astfel incat sa devina atractive pentru investitori”, se arata in raport.

Astfel, desi piata transportului aerian din Romania a cunoscut o crestere semnificativa in perioada 2012-2016, TAROM nu a reusit sa valorifice potentialul existent, realizand un grad de incarcare a aeronavelor care nu a asigurat eficienta operationala, potrivit Curtii de Conturi.

In plus, avantajul competitiv dat de aflarea in proprietate a aeronavelor a fost intr-o anumita masura diminuat de structura eterogena a flotei, care determina costuri mai ridicate de operare si intretinere.

“Nu au fost identificate cele mai eficiente modalitati de exploatare a flotei de aeronave si de valorificare a aeronavelor oprite de la zbor, precum si de exploatare a cladirilor si terenurilor aflate in proprietate.

Au fost identificate cazuri de efectuare a unor cheltuieli neeconomicoase cu inchirierea de spatii pentru parcare si birouri pentru salariati (cheltuielile au depasit suma de 1 milion lei anual, numai in anul 2016 valoarea chiriilor pentru parcare situandu-se la nivelul sumei de 432 mii lei), desi compania detine in proprietate atat terenuri, cat si spatii pentru birouri neutilizate sau utilizate ineficient”, se arata in raport.

ANAF: Situatie critica

In cazul ANAF, diminuarea cheltuielilor de capital din ultimii ani a afectat in mod special infrastructura IT, starea actuala fiind critica, avertizeaza Curtea de Conturi.

“Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate cheltuielilor de capital la un nivel initial de 118,94 milioane lei, dar prin rectificare bugetara a fost retrasa suma de 83,967 milioane de lei, creditele bugetare definitive destinate investitiilor, in suma de 34,979 milioane lei, inregistrand un nivel al executiei bugetare, prin platile efectuate, in suma de numai 11,998 milioane lei, de numai 34,3%.

Diminuarea cheltuielilor de capital din ultimii ani a afectat in mod special infrastructura IT a ANAF, starea actuala fiind critica. ANAF detine o infrastructura IT si de comunicatii invechita si neperformanta, pentru care nu s-au mai efectuat investitii semnificative din anul 2013″, se arata in raport.

Mai mult, raportul constata ca ANAF nu si-a indeplinit obligatia legala de a intocmi si prezenta situatiile financiare pentru activitatea proprie pe baza inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, pentru ca 2016 nu a initiat operatiunile de inventariere, iar in anul 2015 rezultatele inventarierii nu au fost inregistrate in evidenta contabila, acestea indicand minusuri de 56,018 miliarde lei.

ziare.com