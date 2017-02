Curtea de Arbitraj de la Paris a hotarat ca ENEL sa plateasca statului roman 400 milioane de euro

Curtea de Arbitraj de la Paris a hotarat, dupa un proces care a durat doi ani si jumatate, ca societatea ENEL trebuie sa plateasca statului roman 401 milioane de euro, au declarat pentru HotNews.ro surse apropiate situatiei.

In vara lui 2014, Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), companie desprinsa din Electrica, a demarat o actiune impotriva ENEL la Curtea Internationala de Arbitraj pentru plata unei sume de 521 milioane de euro. ENEL nu a recunoscut aceasta suma, considerand ca are de platit mult mai putin, propunand 250 de milioane de euro.

Propunerea ENEL a fost refuzata de catre Departamentul pentru Energie, condus pe atunci de fostul ministru Razvan Nicolescu, care nu accepta mai putin de 450 de milioane de euro. Dupa negocieri esuate s-a ajuns la arbitraj.

ENEL confirma ca a primit decizia arbitrajului de la Paris. “Enel confirma ca a primit din partea Camerei de Comert Internationale de la Paris decizia arbitrajului legat de participatiile detinute in sectorul electricitatii din Romania, respectiv legat de exercitarea de catre SAPE a clauzei Put Option pentru Enel Distributie Muntenia si Enel Energie Muntenia. Enel respecta decizia Curtii si compania analizeaza in prezent detaliile acestei hotarari. De altfel, rezultatul acestui arbitraj este in linie cu asteptarile companiei si cu analiza efectuata intern asupra acestui caz”, au declarat reprezentantii Grupului Enel in Romania.

SAPE a solicitat Enel plata unei sume de 521,583 milioane de euro, invocand Optiunea “Put”, exact asa cum a fost deja stabilit prin hotararea de Guvern nr. 1163/27.11.2012.

Optiunea “Put” prevede ca Electrica are dreptul de a vinde si Enel are obligatia de a cumpara un pachet de 13,57% din actiunile fostei Electrica Muntenia Sud, in conformitate cu mecanismul de stabilire a pretului, cuprins in contractul de privatizare semnat in iulie 2007.

Grupul ENEL ar fi trebuit sa cumpere pana la sfarsitul lui 2012 inca un pachet de 13,57% din actiunile pe care le mai detinea Electrica SA la Electrica Muntenia Sud, conform contractului de privatizare al Electrica Muntenia Sud.

O Hotarare de Guvern din noiembrie 2012 stabilea un pret de vanzare era de 521.583.574 euro. Insa, tranzactia nu a avut loc, din cauza unor divergente intre cele doua parti.

Potrivit Hotararii de Guvern din noiembrie 2012, a fost aprobat un pret unitar al unei actiuni de 124,5 euro. Pretul total de vanzare era de 521.583.574 euro, conform calculului consultantului KPMG Romania. ENEL nu a fost de acord cu pretul calculat de KPMG Romania, considerand ca este prea mare.

ENEL a mai avut trei litigii cu statul roman la Curtea de Arbitraj de la Paris. Insa, in acele cazuri, statul roman a pierdut. Intr-unul dintre acestea, s-a judecat cu ENEL, pentru a recupera presupuse prejudicii produse in urma privatizarii Electrica Muntenia Sud de circa 1,3 miliarde de euro (800 de milioane de euro plus dobanzi de peste 400 de milioane de euro). Nu doar ca a pierdut si nu a obtinut niciun euro din miliardul cerut, dar statul roman a fost obligat in instanta sa plateasca si cheltuieli de judecata de 1,5 milioane de euro. Alte doua procese pierdute au fost cele deschise pentru de statul roman pentru o presupuse neindeplinre a contractelor de privatizare ale Electrica Banat si Electrica Dobrogea.