Curs valutar: Dolarul e la cel mai mare nivel atins vreodata

Dolarul isi continua ascensiunea si ajunge, marti, la un nou maxim istoric.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat un curs de 4,3502 lei/unitate pentru moneda americana, care inseamna cel mai mare nivel atins vreodata.

Precedentul record, de 4,3263 lei/unitate, a fost stabilit vinerea trecuta.

Aprecierea vine in contextul in care Donald Trump a trecut si ultimul hop in drumul sau spre Casa Alba, dupa ce a primit votul a 306 de electori, in conditiile in care avea nevoie de cel putin 270 de voturi din partea lor pentru a fi validat in functia de presedinte al SUA.

Analistii consultati de Ziare.com considera ca dolarul va ramane pe o panta ascendenta in perioada urmatoare si ar putea ajunge la paritate cu euro in cateva saptamani.

Marti, si euro a crescut putin, cu 0,15%, pana la 4,5194 lei/unitate, iar francul elvetian a ajuns de la 4,2102 lei/unitate la 4,2287 lei/unitate.

Lira sterlina, in schimb, a coborat de la 5,3813 lei/unitate la 5,3694 lei/unitate, in timp ce aurul s-a scumpit de la 158,0460 lei/gram la 158,6720 lei/gram.

ziare.com