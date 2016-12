Curentul electric se ieftineste cu pana la 9% din 2017

Se ieftineste curentul, gratie unei decizii luate azi de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

Aceasta a aprobat, miercuri, reducerea tarifelor specifice la operatorii de distributie pentru anul 2017.

“Tarifele calculate pentru anul 2017 inregistreaza, fata de anul 2016, scaderi cuprinse intre 3,80% si 9,04%”, precizeaza ANRE, intr-un comunicat.

Iata exact scaderile de pret la distributia catre consumatorii casnici:

Enel Distributie Banat – 9,04%

Enel Distributie Dobrogea – 6,36%

E-Distributie Muntenia (fosta Enel) – 8,37%

E.ON Moldova Distributie – 3,80%

CEZ Distributie – 4,55%

Electrica Distributie Muntenia Nord – 7,92%

Electrica Distributie Transilvania Nord – 5,98%

Electrica Distributie Transilvania Sud – 3,87%

Potrivit atributiilor sale de reglementare, anual, pana la data de 31 decembrie, ANRE are obligatia aprobarii tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, pentru fiecare operator de distributie concesionar, in parte.

“Aprobarea tarifelor reglementate de energie electrica aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor casnici va conduce, in anul 2017, la o reducere a acestora cu circa 6,47% fata de cele aplicate in anul 2016, reducere datorata, in principal, scaderii tarifelor specifice de distributie a energiei electrice aprobate in sedinta de astazi, precum si reducerii pretului de achizitie a energiei electrice din contractele reglementate”, precizeaza ANRE.

Calendarul stabilit in 2012 prevede liberalizarea completa a preturilor energiei electrice pentru populatie de la 31 decembrie 2017, in conditiile in care, in prezent, 70% din pretul de pe facturile consumatorilor casnici provine din piata libera si 30% este pret reglementat de ANRE.

Potrivit calendarului, ponderea energiei din piata libera va ajunge la 80% de la 1 ianuarie 2017 si la 90% de la 1 iulie.

Liberalizarea preturilor reprezinta o oportunitate pentru jucatorii care vor sa intre pe o piata dominata in prezent de patru companii, care detin cele opt distributii regionale de electricitate: Electrica (Muntenia Nord, Transilvania Sud si Transilvania Nord), Enel (Muntenia Sud, Banat si Dobrogea), E.ON (Moldova) si CEZ (Oltenia).