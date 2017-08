Cum va arata Fondul Suveran de Investitii: 27 de companii profitabile cu o valoare de 10 miliarde de euro

Proiectul de lege pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) a fost finalizat si lansat miercuri noapte in dezbatere publica de Ministerul Finantelor, institutia care va supraveghea Fondul.

Acesta va cuprinde 27 de participatii minoritare sau majoritare ale statului la companii profitabile, cu o valoare contabila de circa 45 miliarde de lei (10 miliarde de euro).

Proiectul de lege va fi trimis Guvernului, cu avizul primit de la Eurostat (opinie ex-ante) in legatura cu clasificarea Fondului (bugetar/in afara bugetului), iar Executivul l-ar putea aproba intr-o sedinta din luna septembrie si transmite apoi Parlamentului.

Proiectul a fost elaborat impreuna cu reprezentanti ai Ministerului Economiei, Ministerului Energiei si Ministerului Muncii, precum si cu consultarea reprezentantilor din alte institutii publice, in cadrul unui grup de lucru si a unei comisii interministeriale aprobate de Guvern.

Statul roman va avea calitatea de actionar unic pe toata perioada de functionare a FSDI.

Capitalul social al Fondului va fi format din aport in natura, reprezentat de pachetele de actiuni, si din aport in numerar de 1,85 miliarde de lei, din care o suma de 50 milioane de lei va fi varsata la constituire, in 2017.

Companiile incluse in fond sunt:

Engie Romania (la care statul roman detine 34% din actiuni),

Electrica (48,78%),

Delgaz Grid (13,51%),

E.ON Energie Romania (31,82%),

Biofarm (1,16%),

Chimcomplex (12,89%),

OMV Petrom (20,63%),

Telekom Romania Communications (45,99%),

Antibiotice (53,02%),

Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune (100%),

Loteria Romana (100%),

Societatea Nationala a Sarii (51%)

IAR SA (72,19%),

Oil Terminal (59,62%),

Cupru Min (100%),

Unifarm (100%),

Societatea Nationala a Apelor Minerale (100%),

Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime (92,3%),

Compania de Investitii pentru Turism (100%),

Romgaz (70%),

Hidroelectrica (80,05%),

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (80%),

Nuclearelectrica (82,49%),

Imprimeria Nationala (100%),

Administratia Porturilor Maritime (80%),

Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (100%)

Conpet (58,72%).

Dividendele acestor companii vor fi incasate de Fond

Cele 27 de participatii au generat in ultimii ani dividende de circa 2 miliarde de lei – valoare care reprezinta media dividendelor pe ultimii trei ani -, care au fost incasate de buget.

“Proiectul de act normativ va avea impact asupra veniturilor bugetului de stat incepand cu anul 2018, in sensul reducerii veniturilor la bugetul de stat cu valoarea dividendelor incasate de FSDI in contul actiunilor transferate in portofoliul FSDI.

Aceasta influenta va fi recuperata in anii urmatori primului an de functionare prin incasarea dividendelor pe care FSDI le va plati statului, in calitate de actionar unic potrivit hotararii Adunarii Generale a Actionarilor de repartizare a profitului si stabilire a dividendelor”, arata nota de fundamentare a proiectului de lege.

Dupa crearea Fondului, dividendele acestor companii vor fi incasate de Fond.

“Impactul este atenuat, pentru ca, initial, aceste dividende vor ajunge tot la stat, pana cand Fondul va incepe sa faca investitii”, a precizat un reprezentant al Ministerului Finantelor.

Valoarea participatiilor urmeaza sa fie stabilita de catre evaluatori dupa crearea Fondului, pe baza valorii actiunilor pa bursa, pentru companiile listate, si a metodei activului net, pentru societatile nelistate.

Valoarea detinerilor stabilita pe baza valorii unitare a actiunilor din cele 27 de participatii transferate FDSI era de circa 45 miliarde de lei (10 miliarde de euro) in 2015, insa valoarea reala a participatiilor ar putea fi semnificativ mai mare sau mai mica.

ziare.com