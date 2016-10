Cu toate ca taxele reprezinta aproape 60% din pretul benzinei, statul ar mai putea aplica un bir

PSD e la un pas sa elimine timbrul de mediu, iar Ministerul Mediului ia in calcul sa-l bage in pretul combustibilului. Asta ar insemna inca un bir la pompa, in conditiile in care taxele reprezinta aproape 60% din banii dati de soferi atunci cand alimenteaza.

Avem salarii mici in comparatie cu restul statelor Uniunii Europene, insa carburantul e mai scump ca in Luxemburg.

Ba mai mult, sansele ca pretul la pompa sa se micsoreze considerabil sunt destul de mici. Asta pentru ca statul tot adauga biruri peste biruri la pompa.

Cea mai noua propunere in acest sens vine din partea ministrului Mediului, Cristiana Pasca Palmer, care ia in calcul sa introduca taxa auto in pretul carburantilor. In acest fel s-ar inlocui timbrul de mediu, declarat ilegal de Curtea de Justitie a UE, care ar putea fi eliminat in curand daca un proiect al PSD va trece de Parlament si de presedinte.

Suprataxarea de la pompa

Insa ce ar insemna introducerea taxei auto in pretul carburantului? Aproximativ 2 lei in plus la un “plin”, adica aproximativ 5 bani pe litru.

Suma nu e una mare, insa ar insemna inca un bir pus pe umerii soferilor. Iar asta e tipic romanesc. “Sa fim seriosi, ce nu e suprataxat in Romania? Munca e suprataxata, combustibilul… E deja ceva obisnuit, la ordinea zilei”, a precizat consultantul fiscal Adrian Benta, intr-o declaratie acordata Ziare.com.

Ideea e ca atunci cand alimentam masina, bagam bani si in visteria statului. Destul de multi, caci aproape 60% din pretul carburantilor e reprezentat de taxe.

Datele Comisiei Europene arata ca birurile reprezinta 58% din pretul benzinei, respectiv 55% din pretul motorinei, in medie, in tara noastra. Procentele sunt mai mari ca in cazul vecinilor bulgari (53, respectiv 51 la suta) si al spaniolilor (57, respectiv 52%), de exemplu.

Fara taxe, pretul mediu al benzinei vandute in Romania ar fi de 0,463 de euro pe litru, iar al motorinei ar fi de 0,485 de euro.

Cu taxe, pretul mediu al benzinei vandute in Romania este de 1,098 euro/litru, respectiv 1,088 euro/litru in cazul motorinei.

Iar printre statele membre UE unde carburantii sunt mai ieftini ca la noi, dupa cum reiese din statistica Comisiei Europene, se numara Bulgaria, Cehia, Estonia, Lituania si Polonia. Cu exceptia vecinilor din sud, cetatenii celorlalte state au salarii medii mai mari.

Din ce e alcatuit pretul benzinei

Exista doua mari serii de factori care sunt luati in considerare in calculul pretului carburantilor.

In primul rand, e vorba de taxele care sunt virate direct la buget. Acestea sunt:

acciza in valoare de 2,04 lei/litru de benzina;

TVA de 20%;

supraacciza in cuantum de 7 eurocenti pe litru.

In al doilea rand, se ia in calcul componenta comerciala, din care companiile care distribuie carburant trebuie sa-si acopere costurile si sa obtina profit. Aici ma refer la:

Costuri logistice (in principiu, tot ce tine de distributie si intretinere) ;

Costuri de operare retea de distributie (salarii, taxe, impozite locale, utilitati, investitii obligatorii) ;

Costul materiei prime (inclusiv costurile aferente aprovizionarii si prelucrarii acesteia) ;

Costuri financiare (dobanzi – credite investitii, curs valutar, etc.) ;

Adaos comercial

Desigur, statul e dublu castigator, caci in aceasta suma trebuie sa se regaseasca biruri cum ar fi impozitele pe salarii, taxa pe stalp, impozitele datorate la bugetul local, redevente si altele.

O raza de speranta avem pentru anul 2017. Codul Fiscal prevede o reducere de aproximativ 19% a accizelor regasite in pretul benzinei si al motorinei pentru anul viitor. De asemenea, ar trebui ca tot atunci sa fie eliminata si taxa de stalp, dar doar daca politicienii isi tin promisiunea.