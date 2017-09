Cresc ratele pentru creditele in lei. Indicele Robor e la cel mai mare nivel din ultimii 2 ani

Indicele Robor la 3 luni, cel in functie de care se calculeaza cele mai multe dobanzi la creditele in lei, a ajuns pana la nivelul maxim din ultimii aproape doi ani.

Astfel, valoarea indicelui a ajuns pana la 1% pe an, scrie Profit.ro. De asemenea, indicele Robor la 6 luni a ajuns acum la 1,17%, fata de o cotatie precedenta de 1,12%.

Anul trecut, indicele Robor la 3 luni ajunsese la un minim istoric, in lunile septembrie si octombrie, deci in urma cu aproximativ un an, respectiv de 0,68%. Apoi, indicele a oscilat intre 0,8% si 0,9%, pentru ca pe 3 mai sa ajunga la 0,93%.

Evolutia dobanzilor la creditele in lei are legatura de obicei cu evolutia randamentelor la titlurile de stat.

In luna mai, aparusera deja informatii ca ratele la creditele in lei urmau sa creasca putin in acest an, ca urmare a cresterii indicelui Robor la 3 luni.

In luna septembrie, BNR a anuntat cresterea indicelui Robor la 3 luni, ce va duce la rate mai mari pentru romanii cu credite in lei.