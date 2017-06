Creditele sunt aprobate cu intarziere, pentru ca ANAF nu mai trimite bancilor date despre clienti

ANAF nu mai furnizeaza direct bancilor informatiile despre veniturile romanilor care vor credite, pentru ca sistemul informatic a intrat de cateva zile in mentenanta.

Din acest motiv, acordarea imprumuturilor este intarziata cu cateva zile, iar potentialii clienti trebuie sa aduca acte suplimentare.

Procedura a fost mult simplificata in urma cu aproape doi ani. De atunci incepand, bancile verifica veniturile celor care vor credite prin intermediul raportarilor ANAF. De cateva zile, insa, baza de date nu mai este accesibila.

Din aceasta cauza durata de analiza a unui dosar se prelungeste de la 1-3 zile pana la aproape o saptamana, timp in care clientii trebuie sa aduca adeverinta de salariu de la angajator plus alte acte suplimentare, a declarat Dragos Nechifor, broker de credite, pentru Digi24.

Contactat de Ziare.com, Biroul de presa al ANAF a informat ca sistemul informatic a intrat in mentenanta pe o perioada care inca nu poate fi precizata.

“Deocamdata nu stim cat va dura, se lucreaza. Colegii de la IT inca nu au specificat un termen. Lucrarile au inceput in 12 iunie. Nu as putea sa va spun cat vor dura. De indata ce ii dau drumul, ma informeaza si pe mine, in cel mai scurt timp posibil, vom da un anunt”, ne-a declarat Sabina Zeres, sef serviciu comunicare ANAF, precizand ca este pentru prima oara cand se fac aceste lucrari, de aceea, este greu de spus cat vor dura.