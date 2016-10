Creditele in franci elvetieni vor putea fi trecute in lei la cursul din ziua in care au fost luate

Comisiile reunite juridica si de buget-finante, din Camera Deputatilor, au aprobat luni in unanimitate, cu 22 de voturi pentru, un amendament in proiectul legii privind conversia creditelor ipotecare in franci elvetieni, conform caruia cursul de schimb la care se efectueaza conversia este cursul de schimb al BNR valabil la data incheierii contractului.

Amendamentul a fost votat de 22 de deputati, fara a se inregistra nicio abtinere si niciun vot contra. Proiectul legii conversiei ar putea intra marti la vot in plenul Camerei Deputatilor, informeaza News.ro.

Cele mai multe credite ipotecare in franci elvetieni au fost acordate in 2007 si 2008. La cursul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), un franc elvetian valora in jur de 1,9-2 lei in 2007 si 2,2-2,4 lei in 2008.

Luni, un franc a fost cotat la 4,1265 lei la cursul BNR, nivel de doua ori mai mare decat cursul la care s-au acordat creditele.

Proiectul de lege depus in Parlament, care prevede conversia creditelor in franci elvetieni la cursul istoric din momentul incheierii contractului, va avea un impact asupra sistemului financiar-bancar de 1,8 miliarde lei (400 milioane euro), potrivit deputatului PNL Andreea Paul.