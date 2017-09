Comisia Europena anunta un plan de combatere a evaziunii. Romania a fost campioana la deficitul de incasare a TVA

Tarile din Uniunea Europeana au pierdut in total aproximativ 152 de miliarde de euro in venituri din taxa pe valoare adaugata (TVA) in 2015, Romania clasandu-se pe primul loc, potrivit unui nou studiu al Comisiei Europene (CE) publicat joi.

Desi cifrele medii din UE sunt in curs de imbunatatire, performantele individuale de colectare a TVA variaza in mod semnificativ in randul statelor membre.

Cele mai mari deficite de incasare a TVA au fost inregistrate in Romania (37,2%), Slovacia (29,4%) si Grecia (28,3%). Cele mai mici deficite au fost observate in Spania (3,5%) si Croatia (3,9%). In termeni absoluti, cel mai mare deficit de incasare a TVA, de 35 de miliarde de euro, a fost inregistrat in Italia.

Deficitul de incasare a TVA a scazut in majoritatea statelor membre, cu cele mai mari imbunatatiri inregistrate in Malta, Romania si Spania. Sapte state membre au inregistrat mici cresteri: Belgia, Danemarca, Irlanda, Grecia, Luxemburg, Finlanda si Marea Britanie.

Esti pasionat de cumparaturile online? Atunci este momentul sa descoperi si tu adevaratul credit online de la Libra Internet Bank, prin care poti obtine pana la 20.000 de lei, cu o dobanda avanatajoasa (DAE 10,15%). Este primul credit pentru care nu trebuie sa treci deloc pe la banca! Iar banii iti intra in cont in doar cateva minute. Asta da breaking news! Afla mai multe.

“Deficitul de incasare a TVA”, care constituie diferenta globala dintre veniturile din TVA preconizate si sumele efectiv colectate, demonstreaza inca o data necesitatea unor reforme serioase astfel incat statele membre sa poata sa beneficieze pe deplin de veniturile din TVA pentru bugetele lor.

Desi colectarea veniturilor din TVA indica anumite semne de ameliorare, sumele deficiente raman inacceptabil de ridicate.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama, a declarat: “Statele membre nu ar trebui sa accepte astfel de pierderi socante de venituri din TVA. Desi Comisia sprijina eforturile de imbunatatire a colectarii la nivelul intregii UE, normele actuale privind TVA dateaza din 1993 si sunt depasite. Vom propune in curand modernizarea normelor care reglementeaza TVA in cadrul vanzarilor transfrontaliere. Reforma noastra va contribui la reducerea fraudei transfrontaliere in domeniul TVA cu 80% si la intoarcerea unor sume deosebit de necesare in conturile statelor membre”.

In luna octombrie, Comisia Europeana va prezenta propuneri pentru cea mai ambitioasa actualizare a normelor in materie de TVA din ultimii 25 de ani. Frauda in materie de TVA ar trebui sa devina mai usor de abordat si colectarea TVA ar trebui sa castige in eficienta. Rapoarte recente din mass-media au legat, de asemenea, frauda la scara larga in materie de TVA de criminalitatea organizata, inclusiv de terorism.

Solutii la aceasta problema pot fi gasite doar prin colaborarea dintre statele membre, apreciaza CE.

Reforma actualului sistem de TVA ar trebui sa sprijine dezvoltarea pietei unice digitale si sa completeze agenda stabilita de Comisie pentru realizarea unui sistem fiscal mai echitabil si mai eficient.

Frauda transfrontaliera in UE reprezinta un deficit de incasare a TVA in valoare de 50 de miliarde de euro in fiecare an, iar noul sistem ar trebui sa reduca frauda transfrontaliera cu aproximativ 80% (circa 40 de miliarde de euro).

Comisia spera, de asemenea, sa obtina un acord rapid al statelor membre privind noile norme de imbunatatire a TVA pentru comertul electronic, propuse in 2016. La fel ca in cazul tuturor initiativelor in domeniul fiscal, va fi necesar un acord unanim al statelor membre inainte de intrarea in vigoare a schimbarilor propuse.

Intre timp, Guvernul Tudose decide sa implementeze plata defalcata a TVA, masura fiind puternic contestata de specialisti si de mediul de afaceri.