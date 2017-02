Comisia Europeana lanseaza infringement impotriva Romaniei pe legea 51% produse romanesti in supermarket

Comisia Europeana a lansat, miercuri, o procedura de infringement impotriva Romaniei din cauza legii prin care a impus supermarketurilor sa achizitioneze cel putin 51% din produse alimentare si agricole de la producatorii locali.

Executivul UE a decis sa trimita scrisori de intarziere atat Romaniei, cat si Ungariei, pe motiv ca legile adoptate contravin legislatiei UE privind libera circulatie a marfurilor, informeaza News.ro.

Prezent la o dezbatere organizata miercuri in Parlament, agentul guvernamental pentru CJUE, Horatiu Radu, a precizat ca deschiderea procedurii de infringement a fost comunicata miercuri Romaniei, punctand ca nu considera decizia “o tragedie”.

“Salutam aceasta dezbatere parlamentara unde sunt prezenti toti actorii interesati pe acest subiect. Procedura de infringement trebuie privita in acest context al dezbaterii ca o oportunitate pentru amendarea cadrului legislativ corespunzator tuturor exigentelor Comisiei Europene.

Noi, Ministerul Afacerilor Externe, prin expertiza pe care o detinem in materie, suntem la dispozitia colegilor din Ministerul Agriculturii si a comisiilor din Parlament in scopul de a avea un cadru legal cat mai bine articulat si care sa raspunda atat intereselor economice, cat si exigentelor europene”, a declarat Horatiu Radu.

In plus, acesta a explicat pentru Ziare.com ca “vom avea la dispozitie 2 luni ca sa raspundem solicitarii Comisiei Europene”.

“Important este sa gasim solutia interna cea mai buna”, ne-a mai spus acesta, precizand ca motivele concrete vor fi detaliate in scris, urmand ca documentul sa ajunga astazi.

In conformitate cu dreptul UE, restrictionarea unor libertati este permisa numai in cazul in care exista o nevoie justificata pentru a proteja un interes public major, precum sanatatea publica, precizeaza News.ro.

Romania nu a facut dovada ca acesta ar fi si cazul legii privind comercializarea de produse locale in proportie de 51%.

