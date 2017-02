Comisia Europeana cere Guvernului Grindeanu sa spuna, credibil, cum va aduce deficitul bugetar la 3%

Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrivskis, si comisarul pentru Afaceri Economice si Financiare, Pierre Moscovici, au trimis ministrului roman de Finante, Viorel Stefan, o scrisoare in care afirma ca, pana la momentul lansarii Prognozei de Primavara (aprilie 2017), Guvernul ar trebui sa anunte “credibil” care sunt masurile menite sa readuca deficitul bugetar in tintele Pactului de Stabilitate.

Estimarile Comisiei difera semnificativ de cele ale Guvernului in ceea ce priveste principalele coordonate ale bugetului de stat pe 2017 si previziunile pentru 2018: pentru 2017, guvernul Grindeanu anunta, de exemplu, un deficit de 2,96% din PIB, in vreme ce Comisia estimeaza ca acesta va atinge 3,6% din PIB.

De precizat este ca estimarile continute de Prognoza de Iarna 2017 sunt facute in baza cifrelor anului 2016 si aplicand principiul “no policy changing”, adica nimic nu se schimba.

Actualele formatiuni de guvernamant au modificat deja cadrul fiscal – anumite masuri fiind luate in considerare de Comisie, si au in programul de guvernare masuri care vor modifica acest cadru in continuare.

Comisarul Pierre Moscovici a anuntat public, in cadrul unei conferinte de presa organizate cu prilejul lansarii raportului “Semestrului european” – pachetul de iarna privind progresele realizate de statele membre in domeniile social si economic, ca a transmis aceasta scrisoare guvernului de la Bucuresti, fara a oferi detalii suplimentare.