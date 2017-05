Comisia Europeana a scazut prognoza de crestere pentru Romania: Legea salarizarii – risc semnificativ

Comisia Europeana (CE) a inrautatit prognozele pentru cresterea economica a Romaniei si a avertizat asupra riscurilor pe care le presupune aplicarea Legii salarizarii unitare pentru economie, se arata in prognoza de primavara a institutiei europene.

Astfel, estimarea pentru cresterea economica a Romaniei in 2017 a fost redusa cu 0,1%, de la 4,4% la 4,3%, mult sub nivelul pe care mizeaza Guvernul, de 5,2%. Rata de crestere pentru 2018 a fost mentinuta la 3,7%.

In ce priveste deficitul bugetar, Comisia in continuare preconizeaza depasirea pragului de 3% din PIB in 2017, prognozand un deficit de 3,5% din PIB, cu 0,1 puncte sub prognoza anterioara, care era de 3,6%.

In 2018, situatia deficitului bugetar ar urma sa se inrautateasca, acesta ajungand la 3,7% din PIB, in principal ca urmare a aplicarii Legii unitare a salarizarii bugetarilor.

De altfel, in raport, Comisia atrage atentia ca “proiectul Legii salarizarii unitare a bugetarilor implica un risc semnificativ pentru estimarile fiscale, cu un posibil impact de 2% asupra deficitului in anul 2018″.

Comisia Europeana mai atrage atentia ca reducerile de taxe si cresterile de salarii si pensii vor alimenta cererea interna, insa cresterea economica se va reduce in timp, aceste masuri neputand sa asigure o crestere sustinuta pe termen lung. In acelasi timp, investitiile vor avea o contributie modesta la crestere, fiind sustinute in principal de finantari din fonduri UE, se mai arata in raportul Comisiei.

Comisia avertizeaza si asupra cresterii raportului dintre datorii si PIB, care va ajunge de la 38% din PIB in 2015 la 40,9% in 2018.

Vesti proaste vin si din zona inflatiei, care va continua sa creasca. Astfel, Comisia anticipeaza ca inflatia va reveni la valori pozitive in acest an, respectiv 1,1%, urmand ca in 2018 sa atinga 3%.

“Inflatia va reveni treptat in banda de 2,5% +/- 1 punct procentual a Bancii Nationale, ca urmare a cererii interne solide, a majorarilor suplimentare de salarii si a masurilor fiscale de stimulare suplimentare”, potrivit CE.

Deja am inregistrat, in aprilie, cea mai mare inflatie din ultimii doi ani.

In context, principalul risc identificat de forul european este sa fie adoptate noi masuri care sa stimuleze cererea interna pe termen scurt, in detrimentul sustenabilitatii finantelor publice.

Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, a precizat ca revizuirea negativa a estimarilor Comisiei Europene privind deficitul bugetar s-a facut pe baza unor proiecte de lege care inca sunt in dezbatere.

“La inceputul anului am fost criticati ca majoram salariile si scadem taxele, ca astfel de masuri nu ar fi sustenabile si vor crea dezechilibre economice. Noua evaluare a Comisiei Europene subliniaza ca avem o crestere economica solida, ca urmare a masurilor de relaxare fiscala si de majorare a salariilor”, a precizat purtatorul de cuvant al PSD.

Social-democratul a mai spus ca “legea salarizarii unitare care va aduce intr-adevar multe cresteri salariale nu trebuie privita separat cand se calculeaza impactul asupra deficitului bugetar”.

“Sunt elemente complementare, cum ar fi cresterea salariului minim, cresterea salariilor in mediul privat, masuri de combatere a muncii la negru sau limitarea utilizarii abuzive a contractelor de munca partiale. Toate acestea vor aduce venituri suplimentare la bugetul de stat care vor compensa impactul bugetar al legii salarizarii unitare”, a completat Adrian Dobre.

Purtatorul de cuvant al PSD a sustinut ca datele prezentate recent de Institutul National de Statistica cu privire la evolutiile din primul trimestru confirma ca “programul de guvernare incepe sa puna economia in miscare”.

“INS a publicat datele pentru primul trimestru care arata ca la inceputul acestui an am avut cea mai accelerata crestere a cifrei de afaceri din industrie, respectiv 10,9%. Asta inseamna ca avem o crestere economica sanatoasa, care poate genera locuri de munca si care ne ofera motive de a privi cu optimism evolutiile economice din acest an”, a conchis Adrian Dobre.

Ce spun FMI si BERD

Estimarile Comisiei vin dupa ce, in aprilie, FMI a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei la 4,2%, de la ritmul prognozat anterior de 3,8%, in timp ce pentru 2018 a estimat o cresterea a PIB-ului cu 3,4%.

De asemenea, BERD a imbunatatit, miercuri, estimarea referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2017 cu 0,3 puncte procentuale, la 4%, in timp ce pentru 2018, anticipeaza un avans de 3,5%.

Toate estimarile se situeaza sub prognoza de 5,2% pe care Guvernul Grindeanu a luat-o in calcul la realizarea bugetului si pe care isi fundamenteaza toate masurile fiscale si economice adoptate sau preconizate pentru acest an.

