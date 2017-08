Chinezii de la Great Wall vor sa cumpere Fiat Chrysler

Producatorul auto chinez Great Wall se declara interesat de achizitia pachetului majoritar de actiuni in grupul auto Fiat Chrysler, posesor al marcilor Fiat, Maserati, Jeep, Dodge, Ram sau Alfa Romeo.

“Am fi interesati sa cumparam Fiat Chrysler”, a explicat un purtator de cuvant al companiei din China, aduagand ca grupul auto cu expunere pe pietele europene si americane se potriveste “nevoilor” producatorului auto din Asia, relateaza CNN Money.

Afacerea este departe de a fi perfectata, reprezentantii Fiat Chrysler mentionand ca, pana in prezent, nu au fost abordati de chinezi. Nu este nici sigur daca Great Wall, producator de SUV-uri, ar dori sa preia intreg grupul sau se axeze doar pe marca Jepp detinuta de Fiat Chrysler.

O decizie in acest sens va fi luata “la cel mai inalt nivel”, a mai explicat purtatorul de cuvant al Great Wall.

Pentru moment insa, actionarii Fiat Chrysler au motive de bucurie la auzul vestii, actiunile companiei crescand in cel mai rapid ritm inregistrat in ultimele doua decenii, pe fondul zvonurilor unei preluari a grupului de catre firma din China.

Marca Jeep ar fi o adevarata nestemata adaugata in portofoliul Great Wall, in contextul in care Fiat Chrysler a reusit sa creasca vanzarea masinilor de teren in china printr-un parteneriat inchiat cu Guangzhou Automobile Group.

In plus, in calitate de producator de SUV-uri, Great Wall ar putea profita de adaugarea brandului american in portofoliul sau de produse, in contextul in care, pentru multi chinezi SUV si Jeep sunt celasi lucru.

