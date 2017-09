Cel mai mare producator de mezeluri din Romania a fost cumparat de mexicani

Caroli Foods Group, lider de piata in Romania in industria produselor din carne ambalate, este acum o componenta a Sigma Alimentos (“Sigma”), dupa ce compania mexicana a cumparat 51% din actiunile Caroli, adaugandu-le la pachetul de 49% pe care il detinea deja prin Campofrio Food Group.

Infiintata la Bucuresti in 1994, Caroli s-a extins pe numeroase segmente de piata, construindu-si un portofoliu de marci de succes precum Caroli, Campofrio, Sissi, Maestro si Primo.

Grupul Caroli a evoluat de la o companie de familie la unul dintre cei mai mari angajatori ai industriei, cu peste 1.200 de angajati, o fabrica in Pitesti si o retea puternica de distributie si vanzari nete de peste 100 milioane EUR in 2016 si un venit net de 88 milioane de euro.

De-a lungul anilor, Caroli Foods si-a consolidat pozitia de lider in Romania pe segmentul sau, atingand o cota de piata valorica de 17% (conform raportului Nielsen pe ianuarie-iulie 2017).

Tranzactia curenta nu implica schimbari majore in ceea ce priveste managementul, Khaled El Solh ramanand in continuare CEO al Caroli Foods Group, alaturi de echipa sa de conducere.

Asocierea din 2010 dintre Caroli Foods Group si Campofrio a fost momentul in care compania romaneasca a beneficiat de sprijinul si expertiza internationala a Grupului Campofrio, in schimbul a 49% din actiunile sale. In 2014, prin expansiunea companiei Sigma in Europa si achizitionarea companiei Campofrio, Sigma a devenit, de asemenea, un actionar minoritar in compania romaneasca.

Sigma este unul dintre principalii jucatori la nivel mondial in industria alimentara refrigerata, cu 69 de unitati de productie in 18 tari, peste 44.000 de angajati si venituri de 5,7 miliarde USD.

business24.ro