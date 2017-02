Ce pune Guvernul in locul timbrului de mediu: Vignete colorate pentru acces in marile orase

Guvernul vrea sa introduca in locul timbrului de mediu o taxa de intrare in orasele mari sub forma de vigneta. Fiecare masina va avea lipit pe parbriz un sticker colorat in baza caruia va avea acces in diferite zone ale marilor orase.

Informatia, obtinuta de Profit.ro, a fost confirmata de surse oficiale din Ministerul Mediului.

Valoarea taxei va fi stabilita in functie de mai multe criterii, cum ar fi: normele de poluare Euro, emisiile de noxe sau carburantul folosit.

Prin acest sistem, care este deja aplicat in Germania, Guvernul incearca sa reduca circulatia masinilor second-hand.

“Confirmam ca este in lucru introducerea unei taxe de intrare in orase mari. Pentru Romania, este in lucru introducerea, in locul timbrului de mediu, a unei taxe de intrare in marile orase, care presupune o plata in functie de noxe si de combustibil plus un sticker, cu o anumita culoare, pe anumite zone ale unui oras.

Astfel, pentru ca un sofer sa poata intra cu o masina poluanta in centrul orasului, de exemplu, el va trebui sa plateasca o anumita taxa si va primi in schimb un anumit sticker cu o culoare care ii va permite accesul. Din acest moment este in lucru si o ‘zonare’ a Bucurestiului”, au aratat sursele autorizate, la solicitarea Profit.ro.

Pentru implementarea noii masuri va fi nevoie ca Registrul Auto Roman sa se doteze cu echipamente de masurare a noxelor si a emisiilor de CO2, iar acest lucru va dura.

Ministrul Mediului, Daniel Constantin, a declarat vineri ca exista un grup de lucru care pregateste introducerea acestei vignete, precizand ca ministerul nu vrea sa propuna o noua “taxare suplimentara si general valabila”.

“Exista si mijloace moderne, combinate, si din acestea ne-am inspirat, dupa modelul unor orase ca Londra, Milano si, mai recent, Budapesta, prin care autovehiculele au acces in anumite zone in functie de norma de poluare, iar altele au acces prin plata unei taxe”, a explicat ministrul Daniel Constantin.

Intr-o declaratie data vineri pentru Mediafax, Daniel Constantin a explicat ca sunt avute in vedere mai multe vriante.

“Sunt trei sisteme in momentul de fata, exista anumite tari care percep o anumita taxa la inmatriculare sub o diversa forma, aceasta taxa sigur ca a fost aplicata cu multi ani in urma si ea nu a fost aplicata in mod discriminatoriu, de aceea nu a fost atacata in aceste state. A doua forma este un impozit care se plateste anual in functie de capacitatea cilindrica si de emisiile de CO2. Exista si a treia forma care este intarita in momentul de fata si care reprezinta o taxa suplimentara de combustibil, cand platesti combustibilul o parte din taxa respectiva se duce catre fondul de mediu”, a explicat el.

Daniel Constantin a dezvaluit ca a discutat pe tema poluarii cu primarul general, Gabriela Firea.

“Daca se va ajunge la aceasta solutie prin care sa zonam Bucurestiul si alte judete din tara, zona 1, 2,3 si sa spunem ca unele masini pot patrunde in functie de gradul de poluare a motorului respectiv pot patrunde intr-o zona numai cu taxa sau deloc, asta ar putea sa rezolve si problema traficului. (…) Pentru Bucuresti, Brasov si Iasi pentru reducerea poluarii, dar si pentru gestionarea deseurilor avem cel putin 11 masuri pe care le vom lua in perioada urmatoare”, a mai spus Daniel Constantin.

La ora actuala, parcul auto al Romaniei a ajuns la circa 7 milioane de vehicule, din care aproape jumatate (peste 3,1 milioane) au peste 12 ani vechime.

Ministrul Daniel Constantin a anuntat inca de marti ca autoritatile vor prezenta, in perioada urmatoare, o alternativa la timbrul de mediu.

“Asa cum stiti, prin Legea celor 102 taxe, timbrul de mediu a fost eliminat. A existat, pana acum, o gandire conform careia trebuia sa incasam la bugetul AFM-ului taxa. Eu nu vreau sa vizez chestiunea asta. Pentru mine este foarte important, ca si pe zona de deseuri, sa traim intr-un mediu mult mai curat.

Va reamintesc ca Bucuresti, Brasov si Iasi sunt, in momentul de fata, sub procedura de infringement din cauza calitatii aerului. De aceea, eu gandesc impreuna cu alte institutii ale statului, in momentul de fata, un sistem modern, astfel incat sa nu venim cu taxare suplimentara pe cetatean, dar in acelasi timp sa ne asiguram ca avem autoturisme din ce in ce mai putin poluante care sa fie pe strazile noastre, mai ales in zonele unde avem aglomerari urbane.

O sa prezentam, probabil saptamana viitoare, un sistem modern, european, pe care l-am gandit, astfel incat sa fie toata lumea multumita si sa ne atingem obiectivele de mediu”, a declarat ministrul Daniel Constantin, citat de Agerpres.

ziare.com