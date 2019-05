Blocajul financiar se accentueaza. Durata medie de incasare a facturilor a ajuns la 120 de zile. 7 din 10 companii isi platesc cu greu facturile

Sapte din zece companii isi platesc cu greu facturile, arata o analiza realizata de compania de consultanta Frames, in baza unui sondaj realizat in parteneriat cu compania de traininguri Train Your Brain, care precizeaza ca blocajul financiar se accentueaza.



“Vin noi semnale ingrijoratoare din economia reala. 7 din 10 companii intarzie sa-si plateasca facturile, fapt care duce la accentuarea blocajului financiar. Durata medie de incasare a facturilor la nivelul economiei a ajuns la aproape 120 de zile”, arata sondajul. Sondajul a fost realizat de Frames & Train Your Brain in perioada 2-7 mai 2019, pe un esantion de 180 de companii reprezentative din tot spectrul economic, de la comert si industria prelucratoare la constructii si turism. “In economia romaneasca, a devenit o adevarata moda sa faci afaceri pe banii partenerilor de business. In conditiile in care nu dispun de resurse financiare suficiente, iar accesul la credite le este practic imposibil din varii motive, tot mai multe companii intarzie sa-si plateasca la timp facturile”, arata sondajul. Acesta subliniaza ca 68% dintre managerii chestionati au recunoscut faptul ca amana plata facturilor pana la limita maxima, pentru a-si asigura cash flow-ul necesar desfasurarii afacerilor.

Motivele

Principalele motive pentru care companiile nu isi achita la timp obligatiile financiare sunt reprezentate de lipsa resurselor financiare disponibile, mentionata de 53% dintre respondenti, neincasarea facturilor (22%), cresterea costurilor operationale (15%), scaderea vanzarilor (7%) si alte motive (3%).

Chestionati care este perioada medie in care isi achita facturile, 42% au indicat intervalul – 3-4 luni, 37% au bifat raspunsul 2-3 luni, 16% au mentionat intervalul 1-2 luni, iar 5% peste nivelul de patru luni.

Domeniile cele mai afectate sunt, potrivit datelor statistice, constructiile, industria extractiva, agricultura, comertul, sectorul pharma, transporturile si serviciile.

“Statisticile vin sa confirme estimarile de la sfarsitul anului trecut cand, in Barometrul privind perspectivele economiei in 2019, 78% dintre antreprenori indicau blocajul financiar (neplata facturilor sau plata cu intarziere a acestora) drept principala problema din acest an.

Si deprecierea leului, a doua cea mai importanta problema din 2019, s-a confirmat, la fel ca si alte probleme precum cresterea preturilor, scumpirea si limitarea accesului la finantare si accentuarea crizei din piata muncii”, arata analiza.

Efectele

Intrebati care sunt efectele blocajului financiar, 54% dintre managerii chestionati au indicat scaderea profitabilitatii, 32% au semnalat problemele de cash flow, iar 21% – cresterea preturilor. Reactie la accentuarea incasarii facturilor, cei chestionati au mai mentionat, printre altele, reducerea investitiilor (17%) si stoparea angajarilor (15%).

“In conditiile in care nevoia de finantare a companiilor este semnificativa, si cum doar 12.000 dintre firmele romanesti sunt bancabile, tot mai multe firme apeleaza la creditul furnizor. In esenta, este vorba de o finantare acordata de partenerul de business, care permite plata cu intarziere de pana la 120-150 de zile fata de scadenta.

Creditul furnizor este, insa, precum o sabie cu doua taisuri pentru ca, dincolo de efectele pozitive, afecteaza sanatatea financiara a economiei. Banii circula tot mai greu, iar cum majoritatea firmelor sufera de lipsa de lichiditate, oricand se poate ajunge la incapacitate de plata, fapt care antreneaza efecte pe orizontala”, afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.

Intrebati care sunt metodele prin care se protejeaza in fata blocajului financiar, majoritatea respondentilor au afirmat ca evalueaza clientii inainte de a intra intr-o relatie contractuala cu ei.

57% au declarat ca se bazeaza pe resursele interne (departamente de vanzari, contabilitate, juridic si date proprii), iar 32% apeleaza la o firma specializata.

“Sa stii cu cine faci afaceri a devenit esential intr-o economie fragila din punct de vedere financiar, in care distanta de la profit la insolventa se poate parcurge in numai cateva luni. Sa stii daca firma respectiva are datorii, popriri, procese, daca actionarii sunt implicati in alte societati cu probleme, daca isi onoreaza obligatiile financiare la timp – sunt elemente care pot face diferenta foarte usor intre o afacere profitabila si un esec”, a declarat Alexandru Baltat, managerul Train Your Brain.

Intr-o economie slab capitalizata, cum este cea romaneasca, consolidarea relatiilor de business tine in mod direct de managementul creantelor, de asigurarea unor conditii comerciale dedicate, in functie de bonitatea si comportamentul de plata al partenerilor”, afirma expertii. Pe ansamblu, statisticile Bancii Nationale arata ca numarul titularilor de cont care au generat incidente de plata a crescut, anul trecut, la 21.814 fata de 21.550 in 2017, iar numarul persoanelor juridice declarate cu risc a avansat de la 13.468 la 13.975. Intrebati cum vad dinamica platilor in economie in viitorul apropiat, 56% dintre respondenti s-au declarat pesimisti, in timp ce numai 23% au declarat ca au asteptari optimiste, pe fondul cresterii economice.

“Intrebati care sunt principalele provocari, din acest punct de vedere, cei mai multi au indicat cresterea costurilor operationale, fenomen amplificat de deprecierea cursului de schimb, scumpirea carburantilor si a utilitatilor. Cresterea inflatiei se va reflecta, cel mai probabil, intr-o scadere a puterii de cumparare a populatiei si o reducere a apetitului de business in economie, scaderea vanzarilor urmand sa reprezinte o consecinta directa si cu efecte semnificative in comportamentul de plata. In conditiile in care accesul la creditare pentru multe dintre IMM-uri reprezinta un deziderat de neatins, perspectivele accentuarii blocajului financiar sunt la ordinea zilei, mai ales in T4 2019 – T1 2020”, arata concluziile analizei. (Ziare.com)