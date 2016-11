Banca Mondiala: Romania va inregistra o crestere economica de 5,1% in 2016, dar va frana in urmatorii ani

Economia Romaniei va creste anul acesta cu 5,1%, potrivit Bancii Mondiale, care si-a imbunatatit prognoza fata de cea din luna iunie, care arata un avans de 4%.

Institutia atrage insa atentia ca saltul din 2016 va fi urmat in 2017 de o incetinire a cresterii la 3,8%, pentru ca in 2018 avansul economiei romanesti sa se reduca la 3,4%.

“Cresterea este asteptata sa ramana solida in 2017 pe masura ce noi masuri de relaxare fiscala vor fi implementate, inclusiv o noua reducere a TVA la 19%, eliminarea taxei pe constructiile speciale si reducerea accizei la combustibili”, se arata in raportul Bancii Mondiale.

“Cu toate acestea, adoptarea Legii darii in plata a introdus incertitudine in cadrul juridic al sectorului financiar cu posibile efecte negative asupra incluziunii financiare, bilantului bancilor si sectorului constructiilor si ar putea duce la provocari juridice pentru banci”, adauga Banca Mondiala.

Deficitul bugetului consolidat ar urma sa se adanceasca apropiindu-se de 3% din PIB atat in 2016, cat si in 2017, de la 1,5% din PIB in 2015, ceea ce va duce datoria publica la 40,3% din PIB in 2017, de la 39,8% din PIB in 2015.

“Guvernul va trebui sa tina sub control presiunile actuale pe cheltuieli si sa imbunatateasca eficienta taxelor pentru a evita intrarea in procedura de deficit excesiv”, avertizeaza Banca Mondiala.

Riscul prezentat de alegeri

De asemenea, institutia financiara internationala atrage atentia asupra riscurilor care ar putea genera inrautatirea prognozelor.

“Apropierea alegerilor generale din luna decembrie 2016 risca sa genereze o noua incetinire a ritmului de implementare a reformelor structurale. Pe plan extern, cresterea incertitudinii cu privire la evolutia economiei globale si volatilitatea din sectorul financiar au crescut probabilitatea unei inversari a atitudinii investitorilor fata de economiile emergente, ceea ce ar putea pune presiuni asupra monedei si ar creste datoria externa”, avertizeaza Banca Mondiala.

“Pe termen mediu, politica fiscala trebuie echilibrata prin mutarea accentului dinspre stimularea consumului spre sprijinirea unei cresteri sustenabile care sa puna Romania pe o traiectorie pentru a deveni o tara cu venituri mari.

Reformele structurale care vor ajuta la cresterea capacitatii productive a economiei includ masuri de combatere a coruptiei, cresterea calitatii cheltuielilor, intarirea administratiei publice si a companiilor de stat precum si simplificarea cadrului de reglementare.

Este nevoie de noi eforturi pentru a imbunatati participarea pe piata muncii, in conditiile in care somajul ramane ridicat in randul tinerilor, precum si pentru a se asigura ca toti romanii au acces la servicii publice de calitate”, potrivit institutiei internationale.

Alte prognoze

Pe de alta parte, Fondul Monetar International (FMI) a estimat recent ca Romania va inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5%, urmata de Irlanda (4,9%).

La inceputul lunii noiembrie, Comisia Europeana a revizuit in crestere cu un punct procentual, la 5,2%, estimarile referitoare la cresterea economiei romanesti in acest an.

ziare.com