Banca Centrala Europeana transmite ca nu si-a dat avizul pe OUG privind taxarea bancilor, asa cum spune Teodorovici

Reprezentantii Bancii Centrale Europene (BCE) au confirmat, joi dupa-amiaza, ca au primit noul proiect de Ordonanta de Urgenta prin care Guvernul modifica taxa pe activele bancilor, dar sustin ca nu au raspuns inca, asa cum spune ministrul roman al Finantelor, Eugen Teodorovici.

Un purtator de cuvant al BCE a confirmat ca “BCE a primit o solicitare de consultare” din partea Ministerului Finantelor Publice (MFP) pentru noul proiect de OUG si ca institutia “va da un aviz in timp util”.

Mai exact, BCE nu am raspuns inca, iar raspunsul va fi trimis sub forma unui aviz care va fi publicat si trimis cand este gata, acesta fiind procedura, deoarece este nevoie de timp pentru a analiza legea propusa si pentru ca BCE sa isi prezinte opinia.

“Ieri (marti, 26 martie – n.red) a venit raspunsul de la Banca Centrala Europeana. Avizeaza acest proiect”, a declarat Eugen Teodorovici, intr-o interventie telefonica la Digi TV, miercuri seara.

MFP a publicat, marti seara, spre dezbatere publica, proiectul de modificare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018, prin care propune o noua formula pentru taxa pe activele bancilor.

Bancile sunt obligate la plata taxei pe active financiare nete, respectiv activele financiare ale bancii existente la sfarsitul semestrului, respectiv anului pentru care se datoreaza taxa pe active, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila, ajustate, dupa caz, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile, respectiv fara numerar, creditele pentru autoritatile publice, titlurile de stat si creditele pentru programele guvernamentale (Prima Casa etc.), sunt de: 0,4% pe an, pentru bancile care detin o cota de piata mai mare sau egala cu 1%; 0,2% pe an, pentru cele cu o cota de piata mai mica de 1%. Noile prevederi se aplica pentru taxa datorata de banci incepand cu acest an. Bancile pe pierderi nu achita noua taxa, taxa nu poate depasi profitul bancii si este deductibila.

Pentru anul 2019, pentru fiecare banca, rata este redusa proportional pana la 0%, daca se ating urmatoarele tinte: creste creditarea cu 8%, diminueaza diferenta dintre dobanda la credite si cea la depozite cu 8% si aceasta din urma diferenta este de 4 puncte procentuale.

Mai exact, taxa nu se datoreaza si nu se declara la nivelul primului semestru in urmatoarele situatii: daca a indeplinit 100% tinta de crestere a creditarii; sau daca a indeplinit 100% tinta de diminuare a marjei de dobanda, sau daca nivelul procentual agregat al cresterii creditarii si al diminuarii marjei de dobanda este cel putin 100%, se subliniaza in proiectul citat.