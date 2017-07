Balbaiala cu Programul Start-Up Nation. Ministrul Ilan Laufer s-a razgandit si nu mai prelungeste inscrierile

Inscrierea in programul Start-Up Nation nu se va prelungi pana la 28 iulie, asa cum a anuntat miercuri dupa-amiaza pe Facebook ministrul de resort, Ilan Laufer, astfel ca sesiunea de depunere a candidaturilor se va incheia vineri, 14 iulie, au declarat reprezentantii ministerului.

Initial, ministrul anuntase prelungirea termenului de inscriere.

“Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat da curs solicitarii mediului de afaceri privind prelungirea termenului limita pentru inscrierea in programul Start-up Nation. Astfel, antreprenorii interesati de inscrierea in program pot depune dosarele online ca si pana acum, pana la data de 28.07.2017, ora 20:00″, a scris ministrul, pe Facebook.

Ulterior, el a sters postarea si a adaugat altele doua, in care isi exprima dezamagirea cu privire la reactiile primite in mediul online ca urmare a intentiei de prelungire a perioadei de inscriere.

Numerosi interlocutori ii reproseaza lui Laufer, pe Facebook, ca antreprenorii care s-au grabit sa se inscrie in termenul-limita vor fi dezavantajati, intrucat au avut mai putin timp la dispozitie pentru a-si pregati proiectul fata de cei care ar fi urmat sa se inscrie in urmatoarele doua saptamani.

Laufer le-a raspuns ca ia in calcul o sesiune suplimentara pentru sumele ramase disponibile.

“Dragi prieteni, nu m-am asteptat la o asemenea reactie. Dorinta mea a fost ca toti ce care doresc sa se inscrie in programul StartUp Nation sa aiba o sansa egala si sa finantam cat mai multe proiecte. Inca nu s-a publicat anuntul pe site, deci nu este oficial! Maine voi avea o dezbatere cu reprezentantii mediului de afaceri si iau in calcul si o sesiune suplimentara pentru sumele ramase disponibile. Am dorit sa le acord o sansa si celor care au intampinat probleme cu ANAF sau cu ONRC!”, a postat ministrul.