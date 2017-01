Avertisment de la Washington: Euro ar putea sa dispara intr-un an si jumatate

Ted Malloch, omul pe care presedintele american Donald Trump il vrea ambasador al SUA la Bruxelles, da un avertisment sumbru cu privire la soarta monedei unice europene.

Euro ar putea disparea in 18 luni, avertizeaza Mulloch, fost secretar-adjunct al ONU, relateaza BBC.

Pentru Ted Mulloch, profesor de economie la Henley Business School, moneda euro, la fel ca si UE, a servit direct intereselor Germaniei, iar acest lucru s-ar putea intoarce ca un bumerang impotriva constructiei de pe continentul european.

“As reduce expunerea pe piata euro. Valuta aceasta nu e doar pe punctul de a ceda, ci chiar ar putea disparea intr-un an, un an si jumatate. Nu sunt singurul economist care vede lucrurile astfel. Joseph Stiglitz, spre exemplu, a scris o intreaga carte despre acest lucru”, sustine Mulloch.

Americanul crede ca acestea sunt realitati politice care justifica anularea oricaror discutii pe tema acordului TTIP dintre UE si SUA, o decizie pe care noul lider de la Washington pare sa o fi luat inca din perioada campaniei electorale de anul trecut.

In acelasi timp, Marea Britanie pare favorizata in a obtine o intelegere bilaterala avantajoasa cu SUA in urmatoarele luni, prin prisma deciziei premierului Theresa May de a continua procesul de separare de UE.

“Cred ca presedintele Trump se opune organizatiilor suprastatale. El crede in natiuni, in relatii bilaterale, iar, din acest punct de vedere, ar putea considera ca UE si-a depasit rolul”, afirma omul care ar putea reprezenta SUA la Bruxelles.

Theresa May va fi primul lider de guvern pe care Trump il va primi la Casa Alba, vizita sa putand sa aduca pe masa discutiilor si o incheiere rapida a unui accord comercial bilateral intre cele doua tari.

Cu toate acestea, exista destule voci care sustin ca Marea Britanie nu poate beneficia de o astfel de intelegere, nefiind inca membru autonom al Organizatiei Mondiale a Comertului, in acest caz acordul urmand sa fie discutat in termenii apartenentei Regatului Unit la UE.

Pentru Mulloch insa, acestea sunt doar amanunte neesentiale, posibilul ambasador SUA pe langa UE folosind un ton si mai sumbru in privinta viitorului Uniunii, prin prisma viitoarelor alegeri ce urmeaza sa fie organizate in toamna acestui an in Franta, Germania si Olanda.

“Personal, nu sunt asa sigur ca vom mai avea o Uniune Europeana cu care sa purtam negocieri pe tema liberului schimb”, spune profesorul Ted Mulloch.

