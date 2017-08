Avem cea mai mare inflatie a ultimilor doi ani si noua luni

Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna iulie la 1,4%, cel mai inalt nivel din octombrie 2014, in conditiile in care preturile alimentelor au scazut fata de luna anterioara, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

Energia electrica, untul si serviciile de apa, canal si salubritate s-au scumpit cel mai mult in iulie fata de luna precedenta.

Astfel, pretul energiei electrice a urcat cu 6,77%, al untului cu 1,22%, iar al serviciilor de apa, canal si salubritate cu 0,65%.

Cresteri semnificative au mai fost consemnate la tutun si tigari, cu 0,51%, la carnea de porc, cu 0,46%, la bovine, cu 0,44%, la plata cazarii in unitatile hoteliere, cu 0,41%, la restaurante, cafenele, cantine, cu 0,32%, la produsele de morarit, cu 0,25%, si la cele destinate ingrijirii medicale, cu 0,24%.

Pe de alta parte, cele mai mari scaderi au fost consemnate la cartofi, cu 9,28%, la citrice si alte fructe meridionale, cu 2,68%, la alte legume si conserve de legume, cu 2%, si la fructe proaspete, cu 1,61%.

Pe total marfuri alimentare, preturile au scazut cu 0,39%, in iulie fata de luna precedenta, iar pe cele nealimentare au urcat cu 0,93%.

La servicii, acestea au crescut cu 0,14%.

Banca Nationala a Romaniei a revizuit prognoza de inflatie pentru finalul acestui an la 1,9%, a declarat, marti, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in conditiile in care anterior estima un nivel al ratei inflatiei de 1,6%.

Pentru finalul anului 2018, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,2%.