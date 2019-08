Asociația Societăților de Service susține că asigurătorul City Insurance, cel mai mare emitent de polițe RCA din Romania, are dificultăți financiare

Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) își exprimă îngrijorarea cu privire la stabilitatea financiară a societății City Insurance, anunță un comunicat al asociației, preluat de Mediafax.

Dintr-un număr de 951.157 polițe RCA/lună cât emite întreagă piață de asigurări din România, 523.000 de polițe RCA/luna sunt emise de către City Insurance, care a anunțat că a achitat anul acesta un număr de 93.761 dosare de daună. ASSAI invocă peste 30.000 de dosare de daună deschise tot în acest an și neachitate, despre care nu vorbesc nici City Insurance și nici Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Daună medie rezultată din cifrele comunicate de către City Insurance este de 1.525 euro. „Este o daună fantezista în condițiile în care City Insurance are peste un număr de peste 130.000 de capete tractor asigurate RCA dintr-un total de 190.000 de astfel de autovehicule înmatriculate la nivel național. Daună medie pentru acest tip de vehicule depășește 4.000 de euro, iar frecvență accidentelor este dublă față de autoturisme. City Insurance poate obține o daună medie de 1.525 de euro doar în condițiile efectuării unei despăgubiri parțiale, situație care confirmă modul abuziv și ilegal de despăgubire a firmei de asigurări către unitățile reparatoare (exact modelul Astra Asigurări). Suntem consternați de ipocrizia și totală lipsă de responsabilitate a Autorității de Supraveghere Financiară care refuză să recunoască faptul că societatea City Insurance are probleme serioase atât în onorarea obligațiilor de despăgubire, cât și din punct de vedere a solvabilității”, comentează ASSAI.

“Domnule Leonardo Badea, nu va mai credem! De 2 ani de când ați preluat mandatul, ne-ați făcut să ne pierdem iremediabil încrederea în cuvântul dvs.! Ne-am săturat de promisiuni neonorate privind disciplinarea pieței de asigurări. Așa cum bine știți, dar refuzați să recunoașteți public, sub mandatul dvs. situația pieței de asigurări a degenerat teribil, iar eu v-am atras personal atenția în nenumărate rânduri că firmele de asigurări își băț efectiv joc de păgubiții RCA sub președinția dvs la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Această situație este confirmată și de numărul de reclamații care a explodat în anul 2019, crescând cu peste 300% față de anul anterior, dar pe care dvs.o ignorați și o ascundeți publicului, că să nu va pericliteze ascensiunea spre BNR. Faptul că ASF-ul anunța triumfalist că societatea City Insurance este în parametri normali, deși dvs. cunoașteți adevărul, ne ridica mari semne de întrebare privind viitorul mandat pe care sperați să îl ocupați în conducerea BNR”, a declarat, Dan Barbu, Președinte ASSAI.

ASSAI recomanda tuturor unităților reparatoare să preia cu mare prudența comunicatele triumfaliste ale ASF-ului, să nu uite cum s-a comportat această instituție și pe vremea falimentelor Astra și Carpatica și să își reducă expunerea reparațiilor pe societatea City Insurance, societatea de asigurări înregistrând sume importante neachitate atât în România, cât și în plan extern.

Asociația adresează 6 întrebări publice către consiliul ASF, care au directă legătură cu situația societății City Insurance: 1. ASF să facă public numărul dosarelor de daună înregistrate de City Insurance pentru daune externe în ultimele 12 luni;-informația o poate luă de la BAAR; 2. ASF să facă public numărul și procentul dosarelor de daună achitate INTEGRAL de City Insurance pentru daune externe în ultimele 12 luni;-informația o poate luă de la BAAR; 3. ASF să facă publică valoarea dosarelor de daună neachitate de City Insurance pentru daune externe în ultimele 12 luni;-informația o poate luă de la BAAR; 4. ASF să facă publică valoarea rezervelor de daună constituite de către City Insurance pentru dosarele de daună achitate de către societate către BAAR, în cursul ultimelor 12 luni. Dorim să știm dacă aceste rezerve de daună au fost corect și legal constituite; 5. ASF să facă publică valoarea rezervelor de daună constituite de către City Insurance pentru daunele externe neachitate în ultimele 12 luni. Rețineți faptul că daună externă este de aproximativ 4000 de euro, iar valoarea rezervei de daună trebuie să fie constituită la acest nivel pentru fiecare dosar de daună în parte; 6. Faptul că ASF se antepronunta privind solvabilitatea societății City Insurance în timp ce o echipă a ASF-ului se află în plin control la această societate, poate fi considerată o “directie” data echipei de control subordonată conducerii ASF?

„În situația în care ASF nu va transmite public prin comunicat de presă toate aceste informații clare, detaliate, la obiect și nu amestecate, în binecunoscutul “stil asefist”, până la data de 03.09.2019, ASSAI va transmite un nou material de presă deosebit de interesant pe care îl avem deja pregătit. “Anunțăm public faptul că am contractat o reputata casă de avocatură care lucrează deja la redactarea unor plângeri penale împotrivă unor persoane pe care le considerăm responsabile pentru neglijență și abuz în serviciu din cadrul ASF.” – a precizat Dan Barbu, Președinte ASSAI”.

Reprezentanţii companiei de service Autocar au depus o plângere către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi au cerut plasarea în insolvenţă a companiei de asigurări, City Insurance. ASF a răspuns că firma de asigurări este stabilă financiar. “Firma de asigurări City Insurance are datorii de ordinul zecilor de milioane de euro către companiile de service auto deţinute de Autocar, iar reclamaţiile înaintate către ASF au trecut de 2000”, a declarant unul dintre avocaţii Autocar pentru MEDIAFAX. ASF a răspuns la solicitarea MEDIAFAX că firma de asigurări City Insurance este stabilă din punct de vedere financiar. “Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) supravegheaza indeaproape societatile de asigurare autorizate. In cazul in care sunt constatate disfunctionalitati in ceea ce priveste activitatea acestora sau respectarea cerintelor de capital, ASF dispune masurile prevazute de legislatia in vigoare, cum de altfel a si facut recent. Compania City Insurance este stabila din punct de vedere al indicatorilor de solvabilitate”, a comunicat ASF, luni. (Mediafax)