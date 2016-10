ASF a stabilit tarifele maxime la RCA: 7.534 lei la camioane

610 lei a stabilit ASF RCA-ul la masinile cu o capacitate cilindrica intre 1.201-1.400 cmc detinute de persoane fizice cu varste intre 31-40 ani.

Pentru un autovehicul de transport marfa cu masa peste 16 tone detinut de o persoana juridica, prima maxima RCA rezultata este de 7534 de lei, dupa aplicarea metodologiei de tarifare, a anuntat luni ASF care a stabilit tarifele maxime la RCA care vor fi aplicate timp de 6 luni de asiguratori, dupa ce vor fi aprobate de Guvern si Consiliul Concurentei. Totodata, pe segmentul autovehiculelor cu o capacitate cilindrica intre 1.201-1.400 cmc, detinute de persoane fizice din categoria de varsta 31-40 de ani, tariful de prima maxim rezultat este de 610 lei, precizeaza autoritatea.

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat luni, intr-o sedinta speciala, Raportul cu privire la determinarea tarifelor de prima maxime pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru pagube produse tertilor prin accidente de vehicule, potrivit art. 36, alin.3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2016.

Tarifele de prima RCA maxime au fost determinate pe baza metodologiei adoptate de Consiliul ASF pe data de 5 octombrie, in urma unui proces de consultare publica, iar calculele respecta atat prevederile OUG 54/2016, cat si practicile actuariale general acceptate in industria asigurarilor.

Formula de calcul cuprinde frecventa daunelor, dauna medie, daunele intamplate, dar neraportate (IBNR), inflatia daunelor si incarcarea de siguranta, care determina prima de risc, la care se adauga cheltuielile de achizitie si administrare, fixe si variabile, precum si incarcarea de Bonus/Malus (15%) si cota de profit (1%).

Cheltuielile de achizitie si administrare ale societatilor de asigurare cuprind o cota de 25%, in care intra contributiile asiguratorilor la fondurile de garantare si compensare a daunelor (FGA, Fondul pentru victimele strazii, Fondul Carte verde) de 8%, cheltuielile cu retelele de distributie si/sau intermediarii din piata (brokeri) – 10%, costul de capital de circa 2%, si cheltuieli proprii variabile (5%). La aceasta se adauga o cota fixa de cheltuieli administrative cu salarii, chirii etc., in suma de 70 lei per unitate de expunere, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice.

De exemplu, pentru un autovehicul de transport marfa cu masa peste 16 tone detinut de o persoana juridica, rezulta o prima maxima de 7.534 de lei, iar in cazul autovehiculelor de transport de persoane cu o capacitate de peste 40 de locuri, aplicarea metodologiei de tarifare a condus la o prima maxima de 6.600 lei.

Metodologia de calcul al tarifelor maxime si indicatorii folositi au facut obiectul consultarilor cu principalii parteneri de dialog implicati in problematica RCA – asociatiile patronale ale transportatorilor, precum si societatile de asigurari care opereaza pe piata RCA.

Tarifele maxime stabilite de ASF, potrivit legii, vor fi transmise Ministerului Finantelor Publice, care le va supune aprobarii Guvernului.

